Marta Fort atropelló a una mujer de 89 años.

Este sábado 17, cerca del mediodía, Marta Fort, hija del reconocido empresario chocolatero Ricardo Fort, protagonizó un siniestro vial en el barrio porteño de Palermo. Según confirmó la Policía de la Ciudad a El Destape Web, la joven de 21 años atropelló a una mujer de 89 años mientras circulaba a bordo de una camioneta BMW X3. El hecho ocurrió en la calle Migueletes al 1100 y generó la inmediata intervención de la Policía de la Ciudad y de los servicios de emergencia.

De acuerdo al parte policial, el accidente se produjo cuando Fort transitaba por el carril izquierdo de la mencionada calle y la mujer mayor cruzó de manera repentina la calzada desde detrás de un vehículo que se encontraba estacionado en doble fila. Esa maniobra inesperada habría impedido que la conductora pudiera evitar el impacto. Tras el llamado al 911, personal del SAME se hizo presente en el lugar y asistió a la mujer herida, quien luego fue trasladada al Hospital Fernández para una mejor evaluación médica.

La mujer atropellada por Marta Fort se encuentra fuera de peligro, según el abogado de la famosa.

“El hecho se registró en Migueletes al 1100, cuando la joven de 21 años a bordo de un BMW X3 circulaba por el carril izquierdo y la señora salió de manera repentina desde detrás de un vehículo estacionado en doble fila. Al lugar arribó personal del SAME, que asistió a la damnificada y la trasladó al Hospital Fernández con diagnóstico de traumatismo leve en la cadera derecha, sin riesgo de vida”, informaron desde la Policía de la Ciudad.

El caso quedó caratulado como “lesiones” y fue derivado a la Unidad de Flagrancia Norte, que se encuentra a cargo de la doctora Amanda Ferteins. No se conocieron al momento más detalles sobre cómo avanzará la investigación.

En diálogo con Teleshow, el abogado de Marta Fort, César Carozza, sostuvo que la mujer atropellada “está bien” y que su clienta se presentará el próximo lunes ante la Justicia para aportar los datos necesarios que permitan formalizar la denuncia del siniestro. Además, el letrado aclaró que el vehículo involucrado no fue secuestrado por las autoridades y que Fort permaneció en el lugar tras el accidente, colaborando con el procedimiento policial.