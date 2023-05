Los paparazzi que persiguen a Enrique y Meghan: ¿cuáles son las reglas?

El príncipe Enrique de Gran Bretaña y su esposa Meghan fueron perseguidos por fotógrafos en Nueva York el martes, en un hecho que un portavoz describió como una "persecución en auto casi catastrófica" y que puso de relieve la relación a menudo tensa entre las celebridades y los fotógrafos.

Sin embargo, la policía de Nueva York describió el encuentro como relativamente breve y dijo que no hubo heridos, colisiones ni arrestos.

Si bien los detalles siguen siendo nebulosos, el incidente llegó a los titulares internacionales e inmediatamente evocó recuerdos de cómo la madre de Enrique, la princesa Diana, murió en un accidente automovilístico en 1997 tras ser perseguida por paparazzi, que generalmente se especializan en tomar fotografías de celebridades.

Enrique, el hijo menor del rey Carlos, y Meghan mencionaron la intrusión de los medios como una de las razones para retirarse de los deberes reales y mudarse a California en 2020.

La pareja presentó una demanda en Estados Unidos en julio de 2020, alegando que paparazzi no identificados usaron drones y helicópteros para tomar fotos "ilegales" de su hijo, Archie, en su residencia en California cuando tenía 14 meses. Llegaron a un acuerdo con la agencia de fotografía de celebridades X17 en octubre del 2020.

Las normas sobre cómo pueden operar los "paps" varían de un país a otro y de un estado a otro en Estados Unidos.

A continuación se muestra un resumen de las diferentes restricciones.

GRAN BRETAÑA

Los fotógrafos pueden tomar fotografías en todos los lugares públicos, incluidas fotografías de personas, siempre que no acosen a los miembros del público. La Ley de Protección contra el Acoso de 1997 permite el enjuiciamiento si un fotógrafo amenaza, acecha, intimida o causa angustia.

Poco después de la muerte de Diana, un organismo voluntario para editores británicos, ahora llamado Organización de Estándares de Prensa Independiente, acordó que los periodistas no deben involucrarse en intimidación, acoso o persecución persistente y deben desistir si la persona fotografiada se lo pide.

También ha habido un acuerdo no escrito entre el Palacio de Buckingham y la prensa de no publicar fotografías no solicitadas de niños de la realeza desde la muerte de Diana.

ESTADOS UNIDOS

Los fotógrafos pueden tomar fotografías en todos los lugares públicos. Nueva York no tiene leyes específicas que abordan a los paparazzi, y la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege explícitamente la libertad de prensa de la intrusión del Gobierno.

California, donde los paparazzi son una presencia constante gracias a Hollywood, ha promulgado varias leyes destinadas a proteger a las celebridades desde la muerte de Diana.

Una ley de 2013 convirtió en delito intentar fotografiar a un niño de forma acosadora si es hijo de alguna celebridad. Otra ley transformó en un delito menor que una persona se dedique a la conducción temeraria específicamente en busca de imágenes.

El estado también aprobó un estatuto civil que prohíbe el uso de drones para tomar fotos de personas en propiedades privadas, lo que llevó a Harry y Meghan a presentar su demanda en 2020.

Los fotógrafos de noticias suelen operar bajo estándares éticos además de las consideraciones legales.

La Asociación de Fotógrafos de Prensa de Nueva York emitió un comunicado el miércoles condenando el comportamiento denunciado como una violación del principio básico de que los fotógrafos de noticias deben actuar como "documentalistas y observadores".

Bruce Cotler, el presidente del grupo, señaló en una entrevista que hubo versiones múltiples y contradictorias sobre el incidente. Pero, según afirmó, se espera que los fotógrafos se comporten de una manera que no sea riesgosa para los demás.

"La regla principal en el periodismo es: cubrir la noticia, no ser la noticia", dijo.

(Reportes de William Schomberg en Londres y Joseph Axe en Nueva York. Editado en español por Marion Giraldo)