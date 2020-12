El interventor de YCRT, Aníbal Fernández, tuve un encendido cruce con un diputado nacional de la Coalición Cívica que atacó a Cristina por los dichos de Juan Ramos Padilla y quiso compararla con un personaje del mundo de las Princesas de Disney.

"El país, en medio de la peor crisis de su historia, encuentra al peronismo sometido a Maléfica y a una banda de golpistas institucionales cómo este. Eso sí, la Corte Suprema aún no lo registró", protestó en las redes el legislador de Lilita Carrió Juan Manuel López.

La respuesta de Aníbal no se hizo esperar: "Che salame, a Maléfica la interpreto Angelina Jolie. Me pregunto... ¿a qué personaje de historieta se parece tu jefa política y que actriz la encarnaría? Lo dejamos a la consideración del público".

"Está claro que de literatura infantil no sabes un pomo. El personaje en cuestión se destacó por defender a su reino de invasores extranjeros y por ser víctima de personajes celosos con ambiciones desmedidas. Ni para adjetivar servís! La mancha del mamerto no se la borran nunca más", agregó.

Las declaraciones de Ramos Padilla

En diálogo con Alocarla, por El Destape Radio (FM 107.3), Juan Ramos Padilla aseguró que durante este Gobierno “se hicieron muchas cosas buenas pero en materia de Justicia, fue un horror porque no se hizo absolutamente nada. Están los mismos en los mismos lugares haciendo las mismas porquerías" pero analizó que “Cristina mandó un ultimátum y creo que Alberto lo va a escuchar. Quisieron hacer las cosas con un excesivo cuidado".

En ese mismo sentido, aseguró que la parte del Gobierno que tenía obligaciones con la Justicia no tenía nada que hacer con la pandemia" por lo tanto podrían haber avanzado. Por otro lado, agregó: "Para colmo, se mandaron con una reforma que no reforma nada". "Si hubiéramos empezado el 12 de diciembre, hoy estaríamos mucho mejor. Aún con la pandemia". Además, finalizó: "como dijo Cristina, hay funcionarios que no funcionan", explicó el magistrado.