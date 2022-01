Tragedia total: murió una famosa tiktoker argentina a los 23 años

La tiktoker argentina Valeria Silvestre falleció a sus 23 años mientras estaba viajando en un micro con amigas. La noticia generó una gran conmoción entre sus seguidores.

Valeria Silvestre, tiktoker argentina, falleció a sus 23 años mientras estaba de vacaciones en Brasil con sus amigas. La noticia fue anunciada por su prima Mile en sus redes sociales e impactó fuertemente entre los internautas.

Cuando surgieron los primeros rumores de su muerte muchos de sus seguidores creyeron que era todo mentira, especialmente porque unas horas antes de la noticia la joven había publicado videos en TikTok. Su prima terminó confirmándolo todo a través de un video en el que contó lo sucedido.

“Hicieron mil comentarios, algunos que no garpaban, diciendo que era todo mentira. Por eso voy a explicar todo lo que pasó. La mayoría de sus seguidores no sabe todavía”, comenzó Mile. De acuerdo con su relato, Valeria estaba dormida viajando en un micro con sus amigas, quienes se empezaron a preocupar al ver que no se despertaba y pidieron ayuda.

“Ella estaba en un micro durmiendo y las amigas la intentaron despertar y no se despertaba. Le empiezan a hacer RCP, a reanimarla. Llamaron a una ambulancia, la llevaron al hospital y ahí nos dijeron que se había ido. Le dio un paro cardíaco y se nos fue”, relató la joven.

“Te amo, mamerta. Te extraño y nunca voy a olvidar los momentos que vivimos juntas estos 23 años en los que estuviste. Alegraste la vida de toda la familia y la mía, aunque te enojes conmigo porque te saco la ropa, jajaja. Dios, no caigo todavía. Te amo, te extraño y lo voy a hacer siempre”, escribió la prima de Valeria en su cuenta de Instagram, junto con fotos de las dos juntas desde la infancia hasta el día de hoy.

Quién era Valeria Silvestre, la tiktoker argentina que falleció a sus 23 años

Valeria estudiaba Actuario en la Universidad de Buenos Aires (UBA), jugaba al básquet y otra de sus pasiones eran los libros. Además de TikTok, tenía una cuenta aparte de Instagram, @valeriasilvestrebooks, en la que subía reseñas y recomendaba libros.

Tenía casi 400.000 seguidores en TikTok, plataforma que usaba para hablar sobre temas como libros y astrología. También subía videos bailando, compartía fragmentos de sus viajes y supo ganarse una audiencia bastante sólida en la plataforma. Su club de básquet, El Talar Basketball, la despidió con un mensaje en las redes: “Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Valeria Silvestre. Acompañamos a sus familiares, amigas y amigos en este momento de mucho dolor. Hasta siempre, Vale”.