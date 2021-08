"Que no me asalten": un nene jujeño hizo una lista de deseos antes de conocer la Ciudad y se volvió viral

Santino Milisenda, de 12 años, hizo reír a los usuarios de Twitter con una lista de 21 objetivos para su llegada a Buenos Aires.

Recientemente, los usuarios de Twitter comenzaron a viralizar un tweet publicado por Santino Milisenda, un niño de 12 años, oriundo de San Salvador, Jujuy. Esta es la primera vez que Santino conocerá la Ciudad de Buenos Aires, a donde viajará para visitar a su hermano mayor, Nahuel Milisenda, de 29 años. En una hoja en blanco, escribió 21 deseos que le gustaría cumplir en esta aventura, que van desde comer en McDonald’s hasta evitar ser asaltado.

“Santino viene a Buenos Aires y se armó una lista con sus objetivos a cumplir jajajajajajaja”, publicó su hermano. El papel, una hoja A4 impresa con las palabras tipeadas desde la computadora, comienza con un cómico: “Objetivos para Buenos Aires. 1. Ir a Buenos Aires”. En los siguientes puntos, el niño manifestó su intención de encontrarse con su hermano y el resto de sus seres queridos, ir a Starbucks, conocer el famoso Ateneo y algunos shoppings y comer en los locales de comida rápida más conocidos de Buenos Aires, McDonald’s y KFC.

En el objetivo número 5, Santino escribió “parecer de la ciudad” y en los siguientes “andar a patín eléctrico e ir a los supermercados que no hay en Jujuy (Coto, Walmart, etc)”. Más allá su claro deseo por conocer, no se le olvidó manifestar por escrito algo primordial: “Que no me asalten”. Lejos de olvidarse de otra de las contras de la vida en la ciudad, el pequeño también pidió “poder dormir con el ruido de los autos”.

En otros de los puntos, anotó ir a las jugueterías, al museo de Ciencias Naturales, hacer compras en Mercado Libre y conocer los principales lugares históricos de la Ciudad de Buenos Aires, como el Cabildo y la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, además de otro deseo patriótico muy específico: “Ver el cambio de guardia de los granaderos”. Otro de los objetivos que despertó risas en Twitter fueron el número 18, en donde escribió “Conocer a San Martín jaja (En la catedral)” y el número 12, “No llorar de la emoción en ningún momento”. Por último, destacó otro muy importante para él: “Saber si los porteños saben que las mejores empanadas son las de Jujuy”.

El tweet superó los 53 millones de likes y hasta McDonalds se contactó con Santino para darle un combo de regalo. “Hola, nos gustaría invitar a Santino cuando llegue”, le escibió la empresa, debajo de ese mismo tweet. “Lo re banco”, comentó un usuario. “Lo quiero mucho a Santino. ¡Qué raro que no quiso viajar en subte!”, agregó otra internauta. “Los padres fueron muy pillos y le dijeron que Mercado Libre no llega a Jujuy. ¡Te están engañando, Santino!”, observó otra persona, a lo que Nahuel respondió: “En realidad si sabe todo eso, pero quiere que algo le llegue en el día”.

Santino Milisenda y sus hermanos, Nahuel, Francio y Fiorella.

El relato de Nahuel

Durante una conversación con Infobae, Nahuel contó que vivió en Córdoba durante ocho años, en donde estudió locución y periodismo. “Cuando le dije a mi familia que me venía para acá me cuestionaron: ‘¿Cómo te vas a ir a Buenos Aires, con la inseguridad que hay?’”, relató el joven. “Santino, incluso me desafió: ‘¿Estás seguro? Mirá que allá te matan por un celular’”, recordó. “Para los que somos del interior, hay un prejuicio muy grande con respecto a vivir en Capital Federal y, en parte, es por lo que muestran los medios”, finalizó.