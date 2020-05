El sugestivo mensaje de Romina Manguel que enfureció a los trolls macristas

Después de que en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país comenzaron a sonar cacerolas y bocinas contra las prisiones domiciliarias a detenidos en este contexto de pandemia, Romina Manguel compartió un tajante mensaje a través de las redes sociales. Pero a los trolls macristas no les agradó su postura y salieron a atacarla.

La operación llevada adelante por los medios hegemónicos hizo que una parte importante de la población creyera que asesinos y violadores iban a ser liberados en medio de la cuarentena. Esto pese a que el Gobierno, en todos sus niveles, desmintió semejante fake news y negó que haya una política orientada en este sentido.

Así, desde los principales canales y páginas opositoras, buscaron golpear la creciente imagen positiva de Alberto Fernández y movilizar a la población en su contra. Una de las periodistas que no quiso sumarse a la ola fue Manguel, quien rápidamente opinó al respecto en las redes con un sugestivo tuit.

"En Palermo suenan más fuerte las cacerolas contra las domiciliarias a los presos que los aplausos al personal de la salud. Si, hoy aplaudir o cacerolear es una cuestión ideológica", aseguró y agregó: "No quiero liberaciones masivas de presos. Cosa que por otro lado NO SE ESTA DANDO".

"Hay una pandemia. El mundo tuvo que descomprimir cárceles. Argentina también. Y hay un criterio que se tiene que seguir: no violadores, no condenados de lesa, no delitos de género, no peligrosos", explicó.

Y profundizó, durísima: "Yo te vi agitar en medio de este desastre. Como si el pánico no fuese suficiente".

Frente a esto, miles de usuarios falsos salieron a repudiar la crítica y la convirtieron en el blanco de los ataques, convirtiéndola en tendencia.