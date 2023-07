Entradas para Rod Stewart en Argentina 2023: precios y dónde comprarlas

El músico británico se estará presentando en el país. Cuánto salen y cómo puedo comprar los tickets para el recital de Rod Stewart en Argentina.

Nuestro país durante este año 2023 se preparará para recibir a grandes artistas musicales, quienes arribarán a la Argentina para deleitar a sus fanáticos. En este sentido, un icónico cantante y compositor del viejo continente se va a estar presentando en octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuánto valen y cómo comprar los tickets para el recital que dará Rod Stewart en la Argentina en el 2023.

La noticia sobre su recital fue confirmada por el mismo artista y posteriormente este anuncio se hizo viral en las redes sociales en un evento que se desarrollará el próximo 4 de octubre en las instalaciones del estadio GEBA en CABA.

Es probable que en este concierto se puedan escuchar los éxitos más representativos de uno de los cantantes más populares del rock. Entre ellas se destacan canciones como: "Every Picture Tells a Story”, “Mandolin Wind”, “You Wear It Well”, “Tonight’s the Night”, “Young Turks”, “Forever Young” y “Hot Legs", entre otras.

Es importante recordar que la primera vez que este músico se presentó en nuestro país fue en 1989 en un show realizado en el estadio de River. Posteriormente tuvo otro recital en el José María Minella de la ciudad de Mar del Plata.

Su voz ronca es su sonido característico y, en este sentido, su carrera fue forjada con grandes combinaciones por el folk, baladas, rock, música disco y por supuesto las melodías pop. Stewart además es bastante reconocido y esto se debe a su rotundo éxito en ventas. Aproximadamente ha vendido 250 millones de discos en todo el mundo y además ha alcanzado diferentes premios, y en la actualidad forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Rod Stewart en Argentina 2023: ¿Cuándo salen las entradas a la venta y dónde comprarlas?

La organización confirmó que habrá una preventa exclusiva y será para clientes de Santander American Express. En este sentido, se remarca que la venta de las entradas comenzó el pasado 30 de junio. Cuando se agote este primer lote, se dará inicio a la venta de las entradas generales.

¿Cuáles son los precios para el recital de Rod Stewart en Argentina?

Estos serán los precios que tendrá el show de Rod Stewart en nuestro país: