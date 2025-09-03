Solo se necesita agua: el truco definitivo para lograr las mejores papas fritas.

Que alegría a la panza y el corazón es cuando un plato de papas fritas se coloca sobre la mesa. Crujientes, con el aceite justo y acompañadas de condimentos como el provenzal, el cheddar y el pimentón, este plato es de los preferidos por los argentinos. Lo mejor de todo es que, las papas fritas perfectas existen y solo se necesita de agua para prepararlas.

Cómo preparar las papas fritas perfectas

Nada se compara con unas papas fritas caseras, crujientes por fuera y tiernas por dentro. Aunque muchas veces pensamos que el secreto está solo en el aceite, el agua juega un papel fundamental, y es que ayuda a eliminar el exceso de almidón y permite que las papas queden más crocantes. A continuación te explicamos cómo lograr las papas fritas perfectas.

Las papas fritas perfectas se logran remojando primero las papas en agua.

Elegí la papa correcta

Las mejores son las papas harinosas, como la papa blanca o la papa roja, porque tienen menos humedad y más almidón, lo que ayuda a que queden crujientes.

Cortá las papas

Pelá o dejá la piel según tu gusto. Cortá en bastones del mismo tamaño para que se cocinen de manera uniforme.

Remojá en agua

Poné las papas cortadas en un bol con agua fría. Remojá por al menos 30 minutos, o mejor aún, 1 hora. Esto ayuda a eliminar el exceso de almidón, evitando que se peguen y que queden blandas.

Escurrí y secá

Escurrí bien las papas y secalas con un paño limpio o papel absorbente. Es fundamental que estén secas antes de freír: el agua provoca salpicaduras y reduce el crujido.

Cociná

Calentá aceite a 160 °C y freí las papas unos 4-5 minutos, solo hasta que estén tiernas pero no doradas. Sacá y dejá reposar sobre papel absorbente. Subí la temperatura del aceite a 180-190 °C y freí nuevamente hasta que estén doradas y crujientes.

Receta de dip de ajo y queso crema para acompañar las papas fritas

Ingredientes

100 g de queso crema

2 cucharadas de mayonesa

1 diente de ajo picado muy fino o prensado

2 cucharadas de leche (opcional, para suavizar la textura)

Sal y pimienta al gusto

Perejil picado para decorar

Preparación