Solo se necesita agua: el truco definitivo para lograr las mejores papas fritas

Que alegría a la panza y el corazón es cuando un plato de papas fritas se coloca sobre la mesa. Crujientes, con el aceite justo y acompañadas de condimentos como el provenzal, el cheddar y el pimentón, este plato es de los preferidos por los argentinos. Lo mejor de todo es que, las papas fritas perfectas existen y solo se necesita de agua para prepararlas.
Cómo preparar las papas fritas perfectas
Nada se compara con unas papas fritas caseras, crujientes por fuera y tiernas por dentro. Aunque muchas veces pensamos que el secreto está solo en el aceite, el agua juega un papel fundamental, y es que ayuda a eliminar el exceso de almidón y permite que las papas queden más crocantes. A continuación te explicamos cómo lograr las papas fritas perfectas.
Elegí la papa correcta
Las mejores son las papas harinosas, como la papa blanca o la papa roja, porque tienen menos humedad y más almidón, lo que ayuda a que queden crujientes.
Cortá las papas
- Pelá o dejá la piel según tu gusto.
- Cortá en bastones del mismo tamaño para que se cocinen de manera uniforme.
Remojá en agua
- Poné las papas cortadas en un bol con agua fría.
- Remojá por al menos 30 minutos, o mejor aún, 1 hora. Esto ayuda a eliminar el exceso de almidón, evitando que se peguen y que queden blandas.
Escurrí y secá
- Escurrí bien las papas y secalas con un paño limpio o papel absorbente.
- Es fundamental que estén secas antes de freír: el agua provoca salpicaduras y reduce el crujido.
Cociná
- Calentá aceite a 160 °C y freí las papas unos 4-5 minutos, solo hasta que estén tiernas pero no doradas.
- Sacá y dejá reposar sobre papel absorbente.
- Subí la temperatura del aceite a 180-190 °C y freí nuevamente hasta que estén doradas y crujientes.
Receta de dip de ajo y queso crema para acompañar las papas fritas
Ingredientes
- 100 g de queso crema
- 2 cucharadas de mayonesa
- 1 diente de ajo picado muy fino o prensado
- 2 cucharadas de leche (opcional, para suavizar la textura)
- Sal y pimienta al gusto
- Perejil picado para decorar
Preparación
- En un bol, mezclá el queso crema con la mayonesa hasta que quede homogéneo.
- Agregá el ajo picado y mezclá bien.
- Si querés un dip más ligero, sumá la leche de a poco hasta lograr la consistencia deseada.
- Salpimentá al gusto.
- Decorá con perejil picado.
- Serví frío junto con las papas fritas recién hechas.