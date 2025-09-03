EN VIVO
Solo se necesita agua: el truco definitivo para lograr las mejores papas fritas

Existe la forma perfecta de hacer papas fritas y solo se necesita de agua. El paso a paso de cómo lograrlo.

03 de septiembre, 2025 | 19.25

Que alegría a la panza y el corazón es cuando un plato de papas fritas se coloca sobre la mesa. Crujientes, con el aceite justo y acompañadas de condimentos como el provenzal, el cheddar y el pimentón, este plato es de los preferidos por los argentinos. Lo mejor de todo es que, las papas fritas perfectas existen y solo se necesita de agua para prepararlas.

Cómo preparar las papas fritas perfectas

Nada se compara con unas papas fritas caseras, crujientes por fuera y tiernas por dentro. Aunque muchas veces pensamos que el secreto está solo en el aceite, el agua juega un papel fundamental, y es que ayuda a eliminar el exceso de almidón y permite que las papas queden más crocantes. A continuación te explicamos cómo lograr las papas fritas perfectas.

Las papas fritas perfectas se logran remojando primero las papas en agua.

Elegí la papa correcta

Las mejores son las papas harinosas, como la papa blanca o la papa roja, porque tienen menos humedad y más almidón, lo que ayuda a que queden crujientes.

Cortá las papas

  1. Pelá o dejá la piel según tu gusto.
  2. Cortá en bastones del mismo tamaño para que se cocinen de manera uniforme.

Remojá en agua

  1. Poné las papas cortadas en un bol con agua fría.
  2. Remojá por al menos 30 minutos, o mejor aún, 1 hora. Esto ayuda a eliminar el exceso de almidón, evitando que se peguen y que queden blandas.

Escurrí y secá

  1. Escurrí bien las papas y secalas con un paño limpio o papel absorbente.
  2. Es fundamental que estén secas antes de freír: el agua provoca salpicaduras y reduce el crujido.

Cociná

  1. Calentá aceite a 160 °C y freí las papas unos 4-5 minutos, solo hasta que estén tiernas pero no doradas.
  2. Sacá y dejá reposar sobre papel absorbente.
  3. Subí la temperatura del aceite a 180-190 °C y freí nuevamente hasta que estén doradas y crujientes.

MÁS INFO

Receta de dip de ajo y queso crema para acompañar las papas fritas

Ingredientes

  • 100 g de queso crema
  • 2 cucharadas de mayonesa
  • 1 diente de ajo picado muy fino o prensado
  • 2 cucharadas de leche (opcional, para suavizar la textura)
  • Sal y pimienta al gusto
  • Perejil picado para decorar

Preparación

  1. En un bol, mezclá el queso crema con la mayonesa hasta que quede homogéneo.
  2. Agregá el ajo picado y mezclá bien.
  3. Si querés un dip más ligero, sumá la leche de a poco hasta lograr la consistencia deseada.
  4. Salpimentá al gusto.
  5. Decorá con perejil picado.
  6. Serví frío junto con las papas fritas recién hechas.
