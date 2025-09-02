Sabor intenso y textura esponjosa: receta de budín de café para una merienda diferente

El budín es una receta "vieja y confiable": en pocos pasos y con ingredientes que hay en casa se puede hacer un bizcocho perfecto para acompañar los desayunos y meriendas. Sin embargo, para quienes deseen innovar y salir de los gustos tradicionales como vainilla, limón o naranja, hay una receta de budín de café especial para quienes quieran un sabor intenso.
El café, popularmente conocido por su sabor amargo y textura "cremosa", no suele ser elegido para preparaciones dulces. Pero si se lo fusiona con algún complemento como el chocolate, puede lograr un budín esponjoso y perfecto para cualquier momento del día con un toque distintivo. Además, se hace en pocos minutos y con ingredientes que, generalmente, se tiene en los hogares.
Cómo preparar el budín de café y chocolate: paso a paso e ingredientes
Ingredientes (para preparar un budín estándar)
-
3 cucharadas de café disuelto en 100 ml de agua hirviendo
-
2 huevos
-
1 cucharada de esencia de vainilla
-
280 g de azúcar
-
100 ml de aceite
-
150 ml de leche
-
180 g de harina 0000 (tamizada)
-
60 g de cacao amargo
-
2 cucharadas de polvo para hornear
Preparación en pocos pasos
- En un recipiente, empezá batiendo los huevos con el azúcar, la esencia de vainilla, el aceite y la leche hasta lograr una mezcla homogénea. A continuación, incorporá el café disuelto en agua caliente y mezclá hasta integrar.
- Por otro lado, tamizá la harina, el cacao y el polvo para hornear. Agregá estos secos a la mezcla líquida de forma gradual y con movimientos envolventes, hasta lograr una masa uniforme.
- Vertí la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado, y llevá todo al horno precalentado a 180 °C. Cociná durante 40 a 45 minutos o hasta que al pincharlas con un palillo, este salga seco.
- Retirá con cuidado, dejá enfriar unos minutos y desmoldá. Podés servirlo tal cual o, si querés darle un toque extra, espolvoreá un poco de azúcar impalpable por arriba.