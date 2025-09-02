EN VIVO
Sabor intenso y textura esponjosa: receta de budín de café para una merienda diferente

Esta receta es perfecta para quienes busquen una opción diferentes para las meriendas, ya que es de un sabor más intenso y cremoso que otros budines.

02 de septiembre, 2025 | 17.41

El budín es una receta "vieja y confiable": en pocos pasos y con ingredientes que hay en casa se puede hacer un bizcocho perfecto para acompañar los desayunos y meriendas. Sin embargo, para quienes deseen innovar y salir de los gustos tradicionales como vainilla, limón o naranja, hay una receta de budín de café especial para quienes quieran un sabor intenso.

El café, popularmente conocido por su sabor amargo y textura "cremosa", no suele ser elegido para preparaciones dulces. Pero si se lo fusiona con algún complemento como el chocolate, puede lograr un budín esponjoso y perfecto para cualquier momento del día con un toque distintivo. Además, se hace en pocos minutos y con ingredientes que, generalmente, se tiene en los hogares.

Cómo preparar el budín de café y chocolate: paso a paso e ingredientes

Ingredientes (para preparar un budín estándar)

  • 3 cucharadas de café disuelto en 100 ml de agua hirviendo

  • 2 huevos

  • 1 cucharada de esencia de vainilla

  • 280 g de azúcar

  • 100 ml de aceite

  • 150 ml de leche

  • 180 g de harina 0000 (tamizada)

  • 60 g de cacao amargo

  • 2 cucharadas de polvo para hornear

Preparación en pocos pasos

  1. En un recipiente, empezá batiendo los huevos con el azúcar, la esencia de vainilla, el aceite y la leche hasta lograr una mezcla homogénea. A continuación, incorporá el café disuelto en agua caliente y mezclá hasta integrar.
  2. Por otro lado, tamizá la harina, el cacao y el polvo para hornear. Agregá estos secos a la mezcla líquida de forma gradual y con movimientos envolventes, hasta lograr una masa uniforme.
  3. Vertí la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado, y llevá todo al horno precalentado a 180 °C. Cociná durante 40 a 45 minutos o hasta que al pincharlas con un palillo, este salga seco.
  4. Retirá con cuidado, dejá enfriar unos minutos y desmoldá. Podés servirlo tal cual o, si querés darle un toque extra, espolvoreá un poco de azúcar impalpable por arriba.
