Sabor intenso y textura esponjosa: receta de budín de café para una merienda diferente.

El budín es una receta "vieja y confiable": en pocos pasos y con ingredientes que hay en casa se puede hacer un bizcocho perfecto para acompañar los desayunos y meriendas. Sin embargo, para quienes deseen innovar y salir de los gustos tradicionales como vainilla, limón o naranja, hay una receta de budín de café especial para quienes quieran un sabor intenso.

El café, popularmente conocido por su sabor amargo y textura "cremosa", no suele ser elegido para preparaciones dulces. Pero si se lo fusiona con algún complemento como el chocolate, puede lograr un budín esponjoso y perfecto para cualquier momento del día con un toque distintivo. Además, se hace en pocos minutos y con ingredientes que, generalmente, se tiene en los hogares.

Cómo preparar el budín de café y chocolate: paso a paso e ingredientes

Ingredientes (para preparar un budín estándar)

3 cucharadas de café disuelto en 100 ml de agua hirviendo

2 huevos

1 cucharada de esencia de vainilla

280 g de azúcar

100 ml de aceite

150 ml de leche

180 g de harina 0000 (tamizada)

60 g de cacao amargo

2 cucharadas de polvo para hornear

Preparación en pocos pasos