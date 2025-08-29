Receta sin harina: rolls de pollo bañados en queso, deliciosos y fáciles.

Existe una receta sin harina de rolls de pollo bañados en queso que es ideal para diabéticos, celíacos, personas sensibles al gluten o bien que quieran llevar una alimentación más saludable, sin privarse de comer rico y nutritivo.

Si estás buscando recetas saludables o ya te aburriste de las típicas comidas y querés innovar, esta receta te va a encantar. Fue compartida por la cuenta de TikTok Manual para Diabéticos, pero es apta para cualquier persona. Se trata de cocinar el pollo de una forma totalmente innovadora: en forma de rolls, con queso derretido por dentro y por encima.

Es importante que además de ver el video completo para no perderte de ningún paso, consultes con tu nutricionista si podés consumir estos alimentos, en caso de sufrir de alguna enfermedad.

Receta sin harina de rolls de pollo bañados en queso

Ingredientes

Pechugas de pollo (las que quieras) Queso o muzzarella en hebras o queso fresco (el que más te guste) Queso crema (cantidad necesaria) Condimentos a gusto (sal, perejil, cilantro o los que quieras) Rodajas de tomate (cantidad necesaria)

Preparación