Receta sin azúcar y sin harina: budín megachocolatoso, saludable pero lleno de sabor

Existe una receta sin azúcar y sin harinas para preparar un budín megachocolatoso, saludable y con un gusto exquisito. Muchas personas creen que las recetas saludables son aburridas, que no tienen sabor o que no sacian las ganas de comer algo dulce. Sin embargo, esto no es así y existen muchas recetas ricas y saludables que podés preparar con ingredientes nobles y reales.
Esta receta fue compartida por la nutricionista Aye González, quien comparte diferentes recetas saludables en sus redes sociales. Esta receta no lleva nada de harina ni azúcares refinadas, por lo que es ideal para calmar los antojos de comer algo dulce sin comprometer tu salud.
Receta de budín megachocolatoso sin harina y sin azúcar
Ingredientes
-
2/3 taza de cacao amargo (aprox 40 gr)
-
C/N agua hirviendo (un buen chorro)
-
3 huevos
-
1 cda endulzante (o 1/2 taza de azúcar)
-
1 cda esencia de vainilla
-
1/2 cdita de sal
-
2 cdas aceite de oliva (o el que uses)
-
1 taza harina de avena sin gluten (120 gr) o la harina sin gluten que más te guste
-
1 cdita bicarbonato de sodio (5gr)
-
Opcional: 50 gr de frutos secos o chocolate
Preparación
-
En un bol, mezclá el cacao amargo con agua hirviendo. Andá agregando el agua de a poco. La idea es que te quede una pasta ni tan sólida ni tan líquida.
-
Agregar los huevos y seguir batiendo. Sumar endulzante a gusto, escencia de vainilla, una pizca de sal y el aceite de tu preferencia.
-
Por último, agregar los secos: la harina de avena (o la que elijas), la cucharadita de bicarbonato de sodio, y opcionalmente los frutos secos o el chocolate. Mezclar muy bien nuevamente hasta integrar.
-
Llevar a una budinera previamente engrasada. Agregarle por encima más chocolate y llevar a horno medio durante aproximadamente media hora.
-
¡Listo!