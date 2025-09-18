Receta sin azúcar de mermelada casera de frutillas y arándanos: riquísima, saludable y fácil de hacer.

Existe una receta sin azúcar para preparar una deliciosa mermelada casera de frutillas y arándanos, sin nada de conservantes ni azúcares refinadas que pueden afectar la salud de algunas personas. Además, es muy fácil de preparar, rinde para 1 kilo, queda deliciosa y es mucho más económico que comprarla en supermercados.

Esta mermelada es apta diabéticos o personas que, por alguna condición de salud, no puedan consumir azúcar. También es una excelente opción para todas aquellas personas que estén buscando llevar una alimentación más saludable, o bien para quienes prefieren el sabor de lo casero. La receta fue compartida por Giselle y Clara, creadoras de Consultoría en Conservas, una cuenta especializada en recetas de alimentos en conservas.

Receta de mermelada sin azúcar, casera, de frutilla y arándanos

Ingredientes

500 g de frutillas

500 g de arándanos (podés utilizar la fruta qué te guste que tenga color)

1 vaso de agua

6 g de agar-agar (o 2 cditas tamaño té)

5 a 6 sobres de edulcorante (el que más te guste)

Preparación