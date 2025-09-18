EN VIVO
Recetas de cocina

Receta sin azúcar de mermelada casera de frutillas y arándanos: riquísima, saludable y fácil de hacer

Así es como podés preparar una deliciosa mermelada casera de frutillas: sin azúcar, sin conservantes, saludable y rinde para 1 kilo.

18 de septiembre, 2025 | 10.37

Existe una receta sin azúcar para preparar una deliciosa mermelada casera de frutillas y arándanos, sin nada de conservantes ni azúcares refinadas que pueden afectar la salud de algunas personas. Además, es muy fácil de preparar, rinde para 1 kilo, queda deliciosa y es mucho más económico que comprarla en supermercados.

Esta mermelada es apta diabéticos o personas que, por alguna condición de salud, no puedan consumir azúcar. También es una excelente opción para todas aquellas personas que estén buscando llevar una alimentación más saludable, o bien para quienes prefieren el sabor de lo casero. La receta fue compartida por Giselle y Clara, creadoras de Consultoría en Conservas, una cuenta especializada en recetas de alimentos en conservas.

Receta de mermelada sin azúcar, casera, de frutilla y arándanos

Ingredientes

  • 500 g de frutillas

  • 500 g de arándanos (podés utilizar la fruta qué te guste que tenga color)

  • 1 vaso de agua

  • 6 g de agar-agar (o 2 cditas tamaño té)

  • 5 a 6 sobres de edulcorante (el que más te guste)

MÁS INFO

Preparación

  1. Lavá muy bien las frutillas con cabito.

  2. Quitales el cabito y cortalas en rodajas pequeñas.

  3. Disolvé el agar en el vaso de agua usando el mixer.

  4. Colocá las frutas en una olla y agregales el agar disuelto.

  5. Sumá el edulcorante a gusto.

  6. Cociná revolviendo hasta que la fruta se deshaga y se evapore el agua.

  7. Envasá bien caliente, hasta el borde del frasco.

  8. Realizá el tratamiento térmico: 4 a 5 minutos desde que rompe el hervor.

  9. Asegurate de que el agua cubra lasy tapas.

  10. Retirá los frascos inmediatamente después de apagar el fuego.

  11. ¡Listo! Podés llevar a la heladera a enfriar durante un par de horas.

Trending
Crisis Económica
Vuela el riesgo pais por encima de los 1.300 puntos y caen los bonos
Las más vistas