Receta sin azúcar de mermelada casera de frutillas y arándanos: riquísima, saludable y fácil de hacer

Existe una receta sin azúcar para preparar una deliciosa mermelada casera de frutillas y arándanos, sin nada de conservantes ni azúcares refinadas que pueden afectar la salud de algunas personas. Además, es muy fácil de preparar, rinde para 1 kilo, queda deliciosa y es mucho más económico que comprarla en supermercados.
Esta mermelada es apta diabéticos o personas que, por alguna condición de salud, no puedan consumir azúcar. También es una excelente opción para todas aquellas personas que estén buscando llevar una alimentación más saludable, o bien para quienes prefieren el sabor de lo casero. La receta fue compartida por Giselle y Clara, creadoras de Consultoría en Conservas, una cuenta especializada en recetas de alimentos en conservas.
Receta de mermelada sin azúcar, casera, de frutilla y arándanos
Ingredientes
-
500 g de frutillas
-
500 g de arándanos (podés utilizar la fruta qué te guste que tenga color)
-
1 vaso de agua
-
6 g de agar-agar (o 2 cditas tamaño té)
-
5 a 6 sobres de edulcorante (el que más te guste)
Preparación
-
Lavá muy bien las frutillas con cabito.
-
Quitales el cabito y cortalas en rodajas pequeñas.
-
Disolvé el agar en el vaso de agua usando el mixer.
-
Colocá las frutas en una olla y agregales el agar disuelto.
-
Sumá el edulcorante a gusto.
-
Cociná revolviendo hasta que la fruta se deshaga y se evapore el agua.
-
Envasá bien caliente, hasta el borde del frasco.
-
Realizá el tratamiento térmico: 4 a 5 minutos desde que rompe el hervor.
-
Asegurate de que el agua cubra lasy tapas.
-
Retirá los frascos inmediatamente después de apagar el fuego.
-
¡Listo! Podés llevar a la heladera a enfriar durante un par de horas.