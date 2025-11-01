Receta fresca y saludable para los chicos: helado casero de naranja con un solo ingrediente.

Existe una receta fresca y deliciosa de helados de naranja para prepararles a los chicos este verano 2026. Si te cansaste de los helados tradicionales, que pueden ser más costosos y que además tienen una gran cantidad de azúcar y colorantes, esta receta te va a encantar.

Se trata de preparar un helado de naranja únicamente con naranjas. No necesitás más que eso si seguís el paso a paso correctamente. Es ideal si querés resolver fácil los postres para las cenas o los snacks para los chicos, o bien para sacarte las ganas de comer algo dulce, y que a la vez, sea saludable y refrescante.

La receta fue compartida por Chef Bosquet, quien comparte recetas fáciles y deliciosas en sus redes sociales. La textura queda increíble y ni siquiera necesitás agregarle azúcar, ya que el dulzor natural de la naranja es más que suficiente. Si querés que quede más cremoso, podés añadirle dos cucharadas de yogur natural sin azúcar.

Receta de helado de naranja con un solo ingrediente

Ingredientes

Naranjas, cantidad necesaria

Opcional: si lo querés cremoso, podés agregarle yogur natural sin azúcar

Preparación