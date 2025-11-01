Receta fresca de barritas de banana, chocolate y avena para este verano 2026.

Existe una receta fresca para este verano 2026 de barritas de banana, chocolate y avena, ideales para el desayuno y la merienda. Si querés comer fresco, saludable y rico este verano, esta receta te va a encantar. Lo mejor es que se hace en minutos y con muy pocos ingredientes.

Las barritas caseras son el snack perfecto para sacar los antojos mientras te nutrís. Estas están hechas a base de bananas, avena, chocolate (que puede ser cacao al 70% sin azúcar) y frutos secos.

La receta fue compartida por Aylu, creadora de contenido saludable en sus redes sociales. Lleva solamente cuatro ingredientes, nada de azúcares refinados ni agregados, ideal para reemplazar por las barritas ultraprocesadas.

Receta de barritas saludables de banana, avena y chocolate

Ingredientes

4 bananas muy maduras, pisadas o procesadas

3 tazas de avena arrollada o fina

Chocolate amargo o semiamargo para derretir

Frutos secos a gusto

Preparación