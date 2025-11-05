Receta de zanahorias ahumadas: cómo hacerlas fácil y rápido en pocos minutos

Las zanahorias ahumadas de Hierro revalorizan el fuego como herramienta para realzar los sabores naturales de los vegetales

Las zanahorias ahumadas se han convertido en una de las propuestas más originales dentro de las recetas de cocina que revalorizan los vegetales con técnicas de fuego y parrilla. Inspirada en la carta del restaurante Hierro, esta preparación combina sabor, textura y frescura en un plato que sorprende por su elegancia y simpleza.

Hierro: la casa de fuegos que inspira esta receta

Hierro es una destacada marca gastronómica argentina que combina tres elementos esenciales: hierro, carne y fuego. Fundado en 2019 por un grupo de amigos de Bariloche, el restaurante se expandió rápidamente desde su primer local en el Mercado de San Telmo hasta sedes en Nordelta y Palermo, consolidándose como un referente de la cocina a la parrilla.

Su propuesta se basa en carnes maduradas al vacío, vegetales orgánicos de estación y una coctelería de autor, todo trabajado con carbón y quebracho colorado. En su carta, los vegetales tienen un rol protagónico y son tratados con el mismo respeto que las carnes premium. Entre esas creaciones se destacan las zanahorias ahumadas, un plato que combina técnicas de braseado, ahumado y emplatado contemporáneo.

El restaurante Hierro, con sedes en San Telmo, Nordelta y Palermo, se consolidó como referente de la cocina a la parrilla con identidad argentina.

Ingredientes para preparar las zanahorias ahumadas

Para una porción

Zanahorias: 70 g.

Maní tostado: 10 g.

Crema cítrica: 50 g.

Huevo: 1 unidad.

Aceite de oliva: 5 ml.

Jengibre fresco: 5 g.

Cilantro: 5 g.

Queso sardo rallado: 10 g.

Para la crema cítrica:

Jugo de limón: 150 ml.

Agua: 150 ml.

Azúcar: 75 g.

Aceite de girasol: 170 ml.

Leche: 18 ml.

Paso a paso para hacer las zanahorias ahumadas

La crema cítrica aporta frescura y equilibrio al plato, realzando el contraste entre el dulzor de la zanahoria y la intensidad del ahumado.

Cocción inicial de las zanahorias: lavar bien las zanahorias y cocinarlas en agua durante 15 minutos hasta que estén tiernas. Dejar enfriar y colocarlas sobre una parrilla con brasas de quebracho colorado para obtener un ahumado sutil. Rostizado al horno: ubicar las zanahorias en una placa, condimentar con aceite de ajo, sal y pimienta. Cocinar en horno precalentado a 210 °C durante 10 a 15 minutos, hasta que tomen un color dorado. Luego dejar enfriar y conservar en heladera para que mantengan su forma. Preparación del huevo poché: llevar una olla con agua y unas gotas de vinagre a punto de hervor. Bajar el fuego al mínimo y, con un movimiento circular, crear un remolino. Incorporar el huevo sin cáscara en el centro y cocinar durante 6 minutos sin que toque el fondo. Retirar con una cuchara sopera y reservar. Elaboración de la crema cítrica: en una olla, preparar un almíbar con 250 ml de jugo de limón y 250 g de azúcar. Cocinar por 5 minutos hasta obtener una textura fluida. En un recipiente aparte, colocar el jugo de limón restante, el aceite, la leche y el almíbar. Emulsionar con una procesadora hasta lograr una mezcla homogénea. Esta crema puede conservarse refrigerada hasta por dos días. Emplatado final: calentar nuevamente las zanahorias en el horno a 210 °C por dos minutos. En un plato de hierro, disponer las zanahorias como base y cubrir con la crema cítrica. Colocar encima el huevo poché y decorar con maní tostado, hebras de queso sardo, un chorrito de aceite de oliva macerado con jengibre, pimienta negra molida y cilantro picado.

Un plato simple con espíritu gourmet

Las zanahorias ahumadas de Hierro reinterpretan el uso del fuego en la cocina vegetal, logrando un equilibrio entre dulzor, acidez y textura. Su combinación de ingredientes frescos y técnicas de cocción precisas las convierte en una opción ideal para quienes buscan innovar en sus recetas de cocina con resultados sofisticados y rápidos de preparar.