Receta de tortilla de papas: cómo hacerla fácil y rápido en pocos minutos

La tortilla de papas es un clásico que los argentinos tomamos de la cocina española y, si bien parece difícil de hacer, existe una receta fácil y rápida para prepararla en pocos minutos. Te contamos el paso a paso y los trucos de los especialistas.

Receta para hacer tortilla de papas fácil y rápido

La tortilla de papas es una opción deliciosa que sirve para complementar o resolver cualquier comida. Es perfecta para los domingos de asado, sumar a una picada o hasta ser el plato central. Los mejor es que no requiere de muchos ingredientes y es económica. Desde el bodegón Mondongo & Coliflor compartieron la receta con el paso a paso para prepararla de forma rápida y sin complicaciones.

Ingredientes (rinde para 1 unidad)

Papa negra, 300 g

Huevos, 3 unidades

Aceite de oliva, 15 cc

Perejil picado, c/n

Preparación paso a paso

Lavar las papas, pelar y cortar en media española de ½ cm de espesor. Confitar las papas con el aceite de oliva sin que tomen color, retirar, salar. Colocar las papas calientes directamente sobre los huevos previamente batidos hasta lograr el punto espumoso. Mezclar bien para que la papa se impregne del ligue. Calentar una sartén chica con aceite de oliva a fuego medio fuerte y luego agregar la preparación de las papas con el huevo batido y bajar el fuego. Cocinar de un lado y dar vuelta hasta que se cocine la otra parte. Ayudarse con una cuchara para cerrar la tortilla. Y ¡Listo! Ya la podés servir sobre un plato y, si te gusta, colocar perejil picado por encima.

La tortilla de papas es un clásico español que se puede preparar fácilmente y de manera económica

