Receta de sopa de zanahoria, naranja y jengibre: cómo hacerlo fácil y rápido en pocos minutos

La sopa de zanahoria es un plato ideal para los días frescos o para cuando querés comer algo liviano y reconfortante. Lo mejor es que es una receta que se puede preparar de manera sencilla y en pocos minutos, con ingredientes que son fáciles de conseguir.

La receta para hacer sopa de zanahoria fácil y rápido

La sopa de zanahoria, naranja y jengibre combina sabor, color y muchos nutrientes. Se trata de una receta fácil de preparar, pero desde el bodegón Mondongo & Coliflor compartieron sus trucos para que quede verdaderamente cremosa y con un gran sabor.

Ingredientes (para 6 porciones)

Zanahoria, 1 ½ kg.

Cebolla, 500 g.

Dientes de ajo, 3 unidades.

Naranjas para jugo, 2 kg.

Jengibre, 70 g.

Miel, una cucharadita.

Agua, c/n.

Crema, c/n.

Sal, a gusto.

Pimienta, a gusto.

Preparación

Cortar en láminas el jengibre, el ajo y la cebolla y rehogar en una sartén. Cortar la zanahoria y agregarla a la cocción. Después, agregar la miel y el jugo de naranja, llevar a hervor hasta que se reduzca la preparación y la zanahoria esté cocida. Mixear todos los ingredientes. Si queda con consistencia densa, agregar un poco de agua hasta lograr la textura deseada (cremosa, pero ligera). Y listo, la podés servir en un plato hondo y finalizar con un hilo de crema, aceite de oliva, sal y pimienta a gusto.

La sopa de zanahora se puede preparar en minutos y con pocos ingredientes

Mondongo & Coliflor: el bodegón de barrio ideal para disfrutar platos tradicionales

Mondongo & Coliflor se encuentra en una construcción antigua ubicada en Parque Chacabuco donde hace más de 100 años funcionaron cantinas y restaurantes. Se trata de una cantina de barrio que busca recuperar el amor por los clásicos olvidados como guiso de mondongo, pastas caseras, carnes a la parrilla, milanesas, sándwiches y más. Todos los platos se producen dentro del local, desde sus pastas hasta las conservas y escabeches que de acompañamiento.

Sus creadores son Arnaldo Roperti, José Villar, Quique Yafuso y Cabito Massa Alcántara. “Creemos que la belleza está en el sabor y no en acomodar las cosas con pinzas, y a eso apuntamos, a ser una cantina de barrio que expresa, a través de su comida y platos simples, la esencia de la gastronomía porteña de tantos años”, asegura Massa Alcántara.

Además, de martes a viernes desde las 12.30 hasta las 16, ofrece un menú de mediodía. Por $15.000, se puede disfrutar de una bebida, panera con dip de alubias, un plato principal –que puede ser un arroz meloso con pollo, suprema con papas fritas, matambrito al verdeo, albóndigas con arroz, pastel de papas en cazuela de barro gratinado, entre otros– y un budín de pan de postre sin abonar servicio de mesa.