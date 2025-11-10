Receta de empanadas de mondongo: cómo hacerlo fácil y rápido para que quede delicioso

Las empanadas de mondongo son una receta tradicional que puede conquistar a cualquiera con su gran sabor y textura única. Prepararlas en casa es mucho más simple de lo que parece: con unos pocos ingredientes y de manera rápida se puede lograr una comida riquísima.

La receta fácil y rápida para preparar empanadas de mondongo

Ideales para quienes disfrutan de los platos criollos con personalidad, las empanadas de mondongo ofrecen un relleno sabroso y aromático que sorprende a todos. Desde el bodegón Mondongo & Coliflor compartieron la receta con el paso a paso para prepararlas de forma rápida y deliciosa, perfectas para compartir en familia o con amigos en cualquier ocasión.

Ingredientes (rinde para 12 unidades)

Mondongo, 600 g

Cebolla, 400 g

Verdeo entero, 200 g

Morrón rojo, 200 g

Ajo, 1 unidad

Cuero de panceta, 60 g

Chorizo colorado, 60 g

Grasa bovina, 80 g

Extracto de tomate, 60 g

Pimentón, 4 g

Ají molido, 2 g

Sal y pimienta, c/n

Preparación paso a paso

Picar en cuadrados chicos toda la verdura, el cuero de panceta y el chorizo. Cortar el mondongo en cubos de 1cmx1cm, llevarlo a una sartén con la grasa y cocinar hasta que esté todo cocido y bien amalgamado. Incorporar el extracto de tomate, las especias, junto con la sal y la pimienta. Cocinar por 30 minutos más. Para el armado, picar finamente la cebolla de verdeo y agregar al relleno. Armar con tapas de empanada criollas, con 60 g de relleno. Finalizar con el último repulgue para atrás cerrando la empanada y colocar en placa. Hornear en horno fuerte hasta que estén doradas.

Las empanadas de mondongo son una opción ideal para reuniones familiares o de amigos

Mondongo & Coliflor: el bodegón para disfrutar platos tradicionales a un precio accesible

Mondongo & Coliflor se encuentra en una construcción antigua ubicada en Parque Chacabuco donde hace más de 100 años funcionaron cantinas y restaurantes. Se trata de una cantina de barrio que busca recuperar el amor por los clásicos olvidados como guiso de mondongo, pastas caseras, carnes a la parrilla, milanesas, sándwiches y más. Todos los platos se producen dentro del local, desde sus pastas hasta las conservas y escabeches que de acompañamiento.

De martes a viernes, desde las 12.30 hasta las 16, el bodegón ofrece un menú de mediodía por $15.000: cuenta con una bebida, panera con dip de alubias, un plato principal y postre, sin abonar servicio de mesa. Entre las opciones de la comida central está el arroz meloso con pollo, suprema con papas fritas, matambrito al verdeo, albóndigas con arroz, pastel de papas en cazuela de barro gratinado, entre otros.

