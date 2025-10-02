Receta de torta Rogel con tapas de empanada: paso a paso del merengue.

Una de las tortas emblemas de la pastelería argentina es el Rogel. Estas capas de dulce de leche y masa crocante, con una corona de merengue por encima, es una verdadera exquisitez. Lo mejor de todo, es que no se necesita de muchos ingredientes ni de un gran expertiz para prepararlo.

Con tapas de empanada, ya sea hojaldradas o criollas, se puede preparar un Rogel igual al de las mejores patisseries de Buenos Aires. Lo fundamental será que las estires, para lograr aros que contengan todo el sabor del dulce de leche.

Receta de torta Rogel con tapas de empanadas

El clásico Rogel se puede preparar con tapas de empanada.

Ingredientes

12 tapas de empanadas hojaldradas (de las que vienen para horno).

400 g de dulce de leche repostero (aprox. 1 pote grande).

Harina para estirar (opcional).

Preparación

Estirar las tapas: si querés que queden más finitas, podés estirarlas un poquito con palo de amasar y un poco de harina. Hornear las tapas: colocá cada tapa en una placa enmantecada o con papel manteca. Pinchalas con tenedor para que no se inflen y hornealas a 180 °C hasta que estén apenas doradas (unos 8-10 minutos). Retirá y dejá enfriar. Armar el rogel: sobre un plato o bandeja poné una tapa, cubrila con una capa de dulce de leche, luego otra tapa y otra capa de dulce, y así hasta terminar con todas. La última tapa no se cubre con dulce porque encima va el merengue. Cubrir con merengue: una vez armado, coroná todo el rogel con el merengue (receta más abajo). Podés usar cuchara o manga para darle forma.

Receta de merengue italiano para el rogel

Ingredientes

3 claras de huevo (a temperatura ambiente).

200 g de azúcar.

70 ml de agua.

1 pizca de sal o unas gotas de jugo de limón (ayuda a estabilizar).

Preparación