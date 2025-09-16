Sandwich completo para la primavera.

La primavera está cada día más cerca y el frío ya es parte del pasado en el 2025; en ese sentido, los sandwiches de vegetales son una opción ideal para hacer frente al calor incipiente que comienza a sentirse. Maru Botana tiene en sus redes sociales una receta de esa comida y el posteo tuvo buena repercusión entre sus seguidores.

Si bien los sanguches siempre suelen ser rellenos de jamón y queso, Botana en este caso ofreció una opción diferente que no solo sirve para hacer frente al calor sino que también es muy completa a nivel nutricional. Se trata de un sandwich que tiene proteína vegetal, fibra e hidratos; todo lo que el organismo necesita.

"Pan de salvado bien tostado, una base de hummus cremoso, rúcula fresca, palta, berenjenas asadas, cherrys amarillos salteados y, para coronarlo, una burrata irresistible que lo lleva al siguiente nivel. Súper fácil, lleno de sabor y con una combinación de texturas que no falla. Ideal para un almuerzo liviano, pero con toda la onda. ¿Quién se anima a probarlo?", escribió Maru Botana en su posteo, sobre la receta del sandwich de veggie que ideó.

Receta de pan casero lactal para sanguches

Ingredientes (para 1 pan grande o 2 medianos)

500 g de harina 000

10 g de sal

30 g de azúcar

10 g de levadura seca (o 25 g de levadura fresca)

250 ml de leche tibia

50 ml de agua tibia

50 g de manteca (derretida o blanda)

Preparación

Activar la levadura: en un vaso, mezclar la levadura seca con el agua tibia y una pizca de azúcar. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume. Formar la masa: en un bowl, poner la harina, el azúcar y la sal. Agregar la levadura activada, la leche tibia y la manteca. Amasar unos 10 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica. Primer levado: tapar la masa y dejar reposar en un lugar cálido por 1 hora, hasta que duplique su tamaño. Dar forma: desgasificar (apretar la masa para sacar el aire), estirarla en rectángulo y enrollarla como si fuera un pionono, ajustando bien para que quede compacta. Colocar el rollo en un molde de pan enmantecado. Segundo levado: tapar de nuevo y dejar levar 40–50 minutos, hasta que la masa llegue casi al borde del molde. Horneado: llevar a horno precalentado a 180 °C durante 30–35 minutos, hasta que la superficie esté dorada. Enfriado: desmoldar enseguida y dejar enfriar sobre rejilla para que no se humedezca.

Sandwich de focaccia.

Receta de hummus clásico

Ingredientes

400 g de garbanzos cocidos (pueden ser enlatados, enjuagados y escurridos)

2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo)

2 cucharadas de jugo de limón

1 diente de ajo

3 cucharadas de aceite de oliva

1/2 cucharadita de comino en polvo

Sal a gusto

Agua o líquido de cocción de los garbanzos (cantidad necesaria)

Preparación