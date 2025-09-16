La primavera está cada día más cerca y el frío ya es parte del pasado en el 2025; en ese sentido, los sandwiches de vegetales son una opción ideal para hacer frente al calor incipiente que comienza a sentirse. Maru Botana tiene en sus redes sociales una receta de esa comida y el posteo tuvo buena repercusión entre sus seguidores.
Si bien los sanguches siempre suelen ser rellenos de jamón y queso, Botana en este caso ofreció una opción diferente que no solo sirve para hacer frente al calor sino que también es muy completa a nivel nutricional. Se trata de un sandwich que tiene proteína vegetal, fibra e hidratos; todo lo que el organismo necesita.
"Pan de salvado bien tostado, una base de hummus cremoso, rúcula fresca, palta, berenjenas asadas, cherrys amarillos salteados y, para coronarlo, una burrata irresistible que lo lleva al siguiente nivel. Súper fácil, lleno de sabor y con una combinación de texturas que no falla. Ideal para un almuerzo liviano, pero con toda la onda. ¿Quién se anima a probarlo?", escribió Maru Botana en su posteo, sobre la receta del sandwich de veggie que ideó.
Receta de pan casero lactal para sanguches
Ingredientes (para 1 pan grande o 2 medianos)
-
500 g de harina 000
-
10 g de sal
-
30 g de azúcar
-
10 g de levadura seca (o 25 g de levadura fresca)
-
250 ml de leche tibia
-
50 ml de agua tibia
-
50 g de manteca (derretida o blanda)
Preparación
-
Activar la levadura: en un vaso, mezclar la levadura seca con el agua tibia y una pizca de azúcar. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.
-
Formar la masa: en un bowl, poner la harina, el azúcar y la sal. Agregar la levadura activada, la leche tibia y la manteca. Amasar unos 10 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica.
-
Primer levado: tapar la masa y dejar reposar en un lugar cálido por 1 hora, hasta que duplique su tamaño.
-
Dar forma: desgasificar (apretar la masa para sacar el aire), estirarla en rectángulo y enrollarla como si fuera un pionono, ajustando bien para que quede compacta. Colocar el rollo en un molde de pan enmantecado.
-
Segundo levado: tapar de nuevo y dejar levar 40–50 minutos, hasta que la masa llegue casi al borde del molde.
-
Horneado: llevar a horno precalentado a 180 °C durante 30–35 minutos, hasta que la superficie esté dorada.
-
Enfriado: desmoldar enseguida y dejar enfriar sobre rejilla para que no se humedezca.
Receta de hummus clásico
Ingredientes
-
400 g de garbanzos cocidos (pueden ser enlatados, enjuagados y escurridos)
-
2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo)
-
2 cucharadas de jugo de limón
-
1 diente de ajo
-
3 cucharadas de aceite de oliva
-
1/2 cucharadita de comino en polvo
-
Sal a gusto
-
Agua o líquido de cocción de los garbanzos (cantidad necesaria)
Preparación
-
Colocar los garbanzos cocidos en una procesadora junto con el tahini, el jugo de limón, el ajo, el comino, la sal y dos cucharadas de aceite de oliva.
-
Procesar hasta obtener una pasta espesa.
-
Agregar de a poco agua (o el líquido de cocción) mientras se sigue procesando, hasta lograr la textura cremosa deseada.
-
Probar y ajustar sal o limón si hace falta.
-
Servir en un plato, rociar con la cucharada restante de aceite de oliva y, si se desea, espolvorear con pimentón dulce.