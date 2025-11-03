Receta de pizza cuatro quesos: cómo hacerla fácil, rápido y que quede deliciosa

Una receta italiana que combina técnica artesanal, masa madre y el equilibrio perfecto entre cuatro tipos de queso

La pizza cuatro quesos es una de las preparaciones más apreciadas dentro de las recetas italianas. Su combinación de sabores intensos y texturas cremosas la convierte en una opción irresistible tanto para una comida familiar como para una cena especial. Con una base artesanal y una mezcla equilibrada de quesos, esta receta de pizza logra un resultado crujiente, fundente y lleno de aroma.

Una receta tradicional con espíritu artesanal

Esta versión toma inspiración de la propuesta de La Casa Blanca de Habana, la icónica pizzería de Villa Pueyrredón que renació con una mirada contemporánea. En su horno a leña, las pizzas se elaboran con fermentación lenta y masa madre, logrando una base liviana y bordes crocantes. La pizza cuatro quesos mantiene ese espíritu, combinando técnica napolitana y sabor porteño con ingredientes de primera calidad.

Ingredientes para la masa y los quesos

Para la masa (rinde 6 bollos de 320 g c/u):

Harina 000 (estilo napolitana), 1 kg

Agua, 650 ml

Masa madre, 120 g (o levadura fresca, 5 g)

Sal, 30 g

Aceite de oliva, 10 ml

Para los cuatro quesos:

Queso crema, 540 g

Muzzarella, 360 g

Queso sardo, 180 g

Queso azul, 180 g

Stracciatella, 300 g

Perejil fresco, a gusto

Cómo preparar la masa de pizza

En un recipiente amplio, mezclar 600 ml de agua con la masa madre y añadir la harina poco a poco hasta formar una mezcla homogénea. Disolver la sal en los 50 ml de agua restantes e incorporarla a la masa. Este paso ayuda a una fermentación más equilibrada. Añadir el aceite de oliva y amasar hasta lograr una textura lisa y elástica. Dejar reposar tapada durante una hora, realizar un pliegue y dejar descansar otra hora más. Dividir la masa en seis bollos de 320 g, bollar y dejar fermentar al menos 24 horas en refrigeración.

Preparación de la pizza cuatro quesos

Un clásico que renace en las pizzerías contemporáneas con el espíritu de la auténtica cocina italiana

Precalentar el horno a 250-300 °C durante una hora, con una piedra o placa dentro. Estirar la masa y colocarla sobre la superficie caliente. Mezclar el queso crema con un toque de aceite de oliva, sal y pimienta. Distribuirlo sobre la base. Agregar la muzzarella, el queso azul y el queso sardo. Hornear hasta que la pizza esté dorada y los bordes crocantes. Retirar del horno, pincelar los bordes con aceite de oliva y colocar la stracciatella en el centro. Espolvorear con perejil fresco antes de servir.

Claves para lograr una pizza perfecta

El secreto de una buena receta de pizza está en el tiempo de fermentación y la calidad de los ingredientes. La masa madre otorga elasticidad y un sabor único, mientras que el equilibrio entre los cuatro quesos aporta cremosidad sin resultar pesada. Cocinarla sobre piedra o en horno a alta temperatura asegura una cocción pareja y una textura crujiente.

Un clásico que vuelve a brillar

La pizza cuatro quesos es una receta que combina tradición y modernidad. En espacios como La Casa Blanca de Habana, este clásico se reinterpreta con técnicas artesanales, hornos a leña y productos seleccionados, reafirmando la pasión por la pizza bien hecha. Su sabor intenso y su textura fundente la consolidan como una de las recetas más buscadas por los amantes de la buena gastronomía.