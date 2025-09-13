Receta de pan para tostadas, sin harina y sin gluten: se hace en microondas y en 3 minutos

Hay una receta para preparar pan para tostadas sin harina y sin TACC libre de gluten, en tan solo tres minutos y en el microondas. Aunque pueda sonar extraño, es posible hacer pan sin harina y sin siquiera prender el horno. Lo mejor es que además de ser saludable, queda delicioso.
No te preocupes por la textura del pan en microondas. Queda esponjoso, a pesar de no estar hecho al horno, y luego podés llevarlo a una tostadora como si fuese cualquier otro pan. La receta fue compartida por Guada Arujo, creadora de contenido saludable, y es muy fácil de hacer.
Receta de pan para tostadas sin harina y sin gluten, en microondas y en 3 minutos
Ingredientes
-
1 huevo.
-
2 cucharadas de harina de almendras (que no es harina en sí misma, sino almendras trituradas. También puede ser harina de arroz, de avena sin gluten, de coco, de trigo sarraceno o la que prefieras).
-
1/2 cdita de polvo para hornear.
-
1 cdita de harina de coco (lo mismo, podés usar la que prefieras sin gluten).
-
Sal a gusto.
Preparación
-
En un bol o taza, mezclar el huevo con la harina y el polvo para hornear. Agregar la sal y mezclar muy bien.
-
Si te queda una consistencia muy dura, podés agregarle un chorrito de leche. Te tiene que quedar de la textura de la masa que se forma cuando preparás un budín, ni líquida ni tipo piedra, intermedia.
-
Llevar al microondas a potencia alta durante 3 minutos.
-
Una vez que lo saques, te va a quedar un pancito esponjoso. Podés cortarlo en rodajas o como más te guste y llevarlo a una tostadora para que se dore.
-
¡Listo! Untalo con lo que quieras.