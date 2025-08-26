Receta sin azúcar de postre de chocolate: delicioso y saludable, ideal para los antojos dulces.

Existe una receta sin azúcar de postre de chocolate saludable, delicioso y que es una alternativa excelente para calmar los antojos dulces sin comprometer tu salud. Si no podés o no querés consumir azúcar, este postre te va a encantar. Tiene el sabor auténtico a un postre de chocolate, con la diferencia de que no lleva nada de azúcar.

Estos postres son perfectos para calmar antojos dulces después de almorzar o cenar, cuando nuestro cuerpo nos pide algo dulce. El ingrediente estrella es el cacao amargo en polvo, que mezclado con otros ingredientes, consigue una textura cremosa como los postres comprados. La receta fue compartida por una nutricionista llamada Camila en su cuenta de TikTok, @habitos_saludables, donde comparte diferentes recetas.

Receta de postre sin azúcar de chocolate

Ingredientes (rinde para 3 postrecitos)

500 ml de leche o bebida vegetal sin azúcar.

3 cdas de fécula de maíz.

3 cdas de cacao amargo en polvo (se vende en dietéticas).

4 cdas de edulcorante líquido (se aconseja stevia).

1 cda de extracto de vainilla.

Preparación