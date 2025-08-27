Maru Botana compartió su propia receta de torta de ricota en sus redes sociales y les dejó a sus seguidores un tip para marcar un diferencial en este clásico. La cocinera reversionó este típico plato dulce que se suele comer tanto en la merienda con una colación como en el postre.
Todos los platos tradicionales tienen versiones diferentes, como producto del ingenio de cada cocinero y también de cómo se pasa la receta de generación en generación en cada familia. Así fue que Maru Botana presentó en sus redes sociales una opción de torta de ricota pocas veces vista antes pero con un acabado súper rico: con un curd de limón y con un crocante de almendras por encima.
Receta de torta de ricota de Maru Botana
Ingredientes para la masa
-
360 g harina
-
190 g manteca
-
80 g azúcar
-
1 huevo
-
Ralladura de limón
Ingredientes para el relleno
-
500 g ricota
-
Ralladura de 1 limón
-
Esencia de vainilla
-
250 g crema de limón*
-
80 g azúcar
- Almendras para decorar
Paso a paso
-
Para la masa: unir ingredientes sin amasar demasiado, estirar entre dos films, colocar en el molde y precocinar hasta que apenas dore.
-
Para el relleno: batir ricota, ralladura, vainilla, azúcar y crema de limón hasta lograr una crema suave. Volcar sobre la masa precocida, decorar con almendras y hornear a 170/180° hasta que cuaje y tome color.
-
Para el curd de limón: 6 huevos, 2 tazas de azúcar, 1 taza jugo de limón, a baño maría hasta espesar.
Receta de torta de ricota clásica
Ingredientes
-
500 g de ricota
-
200 g de azúcar
-
3 huevos
-
1 cucharadita de esencia de vainilla
-
Ralladura de 1 limón
-
100 g de harina leudante (o harina común + 1 cucharadita de polvo de hornear)
-
50 g de manteca derretida
-
Azúcar impalpable para decorar (opcional)
Paso a paso
-
Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar un molde.
-
En un bol, batir la ricota con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa.
-
Agregar los huevos de a uno, batiendo bien tras cada incorporación.
-
Sumar la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
-
Incorporar la harina tamizada y la manteca derretida, mezclando suavemente hasta obtener una preparación homogénea.
-
Verter la mezcla en el molde y hornear durante 40-45 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y firme.
-
Dejar enfriar, desmoldar y espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.