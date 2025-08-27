Maru Botana ofreció una receta de torta de ricota distinta.

Maru Botana compartió su propia receta de torta de ricota en sus redes sociales y les dejó a sus seguidores un tip para marcar un diferencial en este clásico. La cocinera reversionó este típico plato dulce que se suele comer tanto en la merienda con una colación como en el postre.

Todos los platos tradicionales tienen versiones diferentes, como producto del ingenio de cada cocinero y también de cómo se pasa la receta de generación en generación en cada familia. Así fue que Maru Botana presentó en sus redes sociales una opción de torta de ricota pocas veces vista antes pero con un acabado súper rico: con un curd de limón y con un crocante de almendras por encima.

Receta de torta de ricota de Maru Botana

Ingredientes para la masa

360 g harina

190 g manteca

80 g azúcar

1 huevo

Ralladura de limón

Ingredientes para el relleno

500 g ricota

Ralladura de 1 limón

Esencia de vainilla

250 g crema de limón*

80 g azúcar

Almendras para decorar

Paso a paso

Para la masa: unir ingredientes sin amasar demasiado, estirar entre dos films, colocar en el molde y precocinar hasta que apenas dore.

Para el relleno: batir ricota, ralladura, vainilla, azúcar y crema de limón hasta lograr una crema suave. Volcar sobre la masa precocida, decorar con almendras y hornear a 170/180° hasta que cuaje y tome color.

Para el curd de limón: 6 huevos, 2 tazas de azúcar, 1 taza jugo de limón, a baño maría hasta espesar.

Receta de torta de ricota clásica

Ingredientes

500 g de ricota

200 g de azúcar

3 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón

100 g de harina leudante (o harina común + 1 cucharadita de polvo de hornear)

50 g de manteca derretida

Azúcar impalpable para decorar (opcional)

Paso a paso