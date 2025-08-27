Receta de crumble de manzana: cómo hacerla fácil en 5 pasos

Con pocos ingredientes y apenas cinco pasos, el crumble de manzana es una excusa perfecta para reunir y compartir.

No es casual que el crumble de manzana aparezca siempre entre los mejores postres en rankings gastronómicos internacionales. Su magia está en el contraste: la base crocante, el relleno tibio y especiado de manzanas, y la cubierta arenosa que se deshace en la boca. Acompañado de helado o crema batida, es una receta que atraviesa generaciones.

En este país, Cocineros Argentinos popularizó su versión fácil y casera, perfecta para quienes buscan sorprender en la cocina sin complicarse. En tiempos en el que los sabores hogareños vuelven a ser tendencia, el crumble se instala como símbolo del confort food.

Los ingredientes para preparar crumble de manzana

La lista es corta y accesible: harina, manteca, azúcar, huevo, esencia de vainilla o ralladura de limón para la base; manzanas verdes, canela y un toque opcional de rhum o calvados para el relleno; y una cubierta de harina, manteca y azúcar mascabo.

Opcional, pero casi obligatorio: azúcar impalpable y una bocha de helado de americana.

Cómo hacer crumble de manzana en cinco pasos

Preparar la masa: unir manteca, azúcar, huevo y esencia. Agregar harina hasta lograr una masa suave. Enfriar media hora y luego estirar sobre un molde. Blanquear en horno suave 15 minutos. Saltear el relleno: cocinar las manzanas en manteca con azúcar y canela hasta que estén tiernas. Armar la cubierta: desmenuzar manteca fría con harina y azúcar hasta lograr un arenado. Ensamblar: cubrir la base con el relleno y espolvorear con la cubierta. Hornear y servir: 30 minutos a 170°, desmoldar, espolvorear con azúcar impalpable y acompañar con helado o crema.

