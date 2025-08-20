Cómo hacer la torta Balcarce: la receta fácil y rápida para cocinar

La torta Balcarce se destaca por su equilibrio entre texturas crujientes y cremosas

La torta Balcarce es uno de los postres tradicionales más reconocidos de la pastelería argentina. Su combinación de pionono, merengue, crema, dulce de leche y frutos secos la transformó en un clásico presente en confiterías y hogares. Dentro de las recetas de cocina, esta preparación se distingue por su sabor equilibrado y por un paso a paso sencillo que permite recrearla en casa.

Ingredientes para hacer la Torta Balcarce

Según el paso a paso de Cocineros Argentinos, estos son los ingredientes necesarios:

Pionono: 1 unidad de 30 x 40 cm

Discos de merengue de 18 cm: 2 unidades

Dulce de leche repostero: 400 g

Crema de leche: 500 cc (puede reemplazarse la mitad por ricotta o queso crema)

Azúcar impalpable: 50 g

Nueces: 100 g

Coco rallado: 100 g (también pueden usarse merenguitos triturados)

Azúcar impalpable adicional: 100 g

Para los discos de merengue:

Claras: 3 unidades

Azúcar común: 90 g

Azúcar impalpable: 90 g

Paso a paso para preparar la Torta Balcarce

Un paso a paso sencillo permite recrear en casa este postre típico argentino

Batir las claras hasta que comiencen a espumar. Incorporar gradualmente la mitad del azúcar común sin dejar de batir. Continuar hasta alcanzar punto nieve y, con movimientos envolventes, sumar el azúcar impalpable. Formar dos discos de merengue sobre papel manteca enmantecado o silicona. Cocinar en horno muy bajo (90° a 120 °C) durante aproximadamente 2 horas, hasta que sequen por completo. Batir la crema con los 50 g de azúcar impalpable y reservar en la heladera. Cortar dos discos de pionono para usarlos como base y tapa. Para armar, colocar un disco de pionono, untar con dulce de leche y sumar la mitad de las nueces picadas. Incorporar un disco de merengue encima y cubrir con la mitad de la crema batida. Repetir el proceso con otro disco de merengue, crema y nueces. Finalizar con el segundo disco de pionono untado en dulce de leche. Llevar la torta Balcarce al freezer hasta que se enfríe lo suficiente y los bordes de crema queden firmes. Retirar y cubrir los costados con dulce de leche repostero, alisando bien la superficie. Adherir el coco rallado alrededor y espolvorear la parte superior con azúcar impalpable. Para un acabado más auténtico, marcar la superficie con un trinche caliente, caramelizando levemente el azúcar de arriba.

La Torta Balcarce, un clásico argentino

La torta Balcarce nació en la ciudad homónima de la provincia de Buenos Aires y con los años se transformó en un símbolo de la repostería nacional. Su combinación de texturas crujientes y cremosas, junto con el sabor del dulce de leche y las nueces, la convirtieron en una de las recetas de cocina más elegidas para celebraciones y reuniones familiares.