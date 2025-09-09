Existe una receta de cheesecake saludable en vaso y sin horno que podés preparar en casa con muy pocos ingredientes. Además de ser delicioso, este postre no lleva nada de azúcar ni harina, ideal si no podés o no querés consuimir azúcares y harinas refinadas para cuidar tu salud.
Si sos fanático de la torta cheesecake pero no tenés tanto tiempo para preparar una, o bien querés hacer su versión saludable en formato más pequeño, esta receta es ideal. Además, es muy cómodo para llevar al trabajo o a donde quieras, ya que se hace en vaso y podés consumirlo directamente de ahí.
Receta de cheesecake saludable en vaso, sin azúcar y sin harina
Ingredientes
Para la mermelada:
1 taza de frutos rojos congelados
Chorrito de stevia
Para el relleno:
2 cdas de queso crema light libre de sellos
100 gr de yogur natural
1 cdita de stevia
1 cdita de extracto de vainilla
Ralladura de limón y 1/2 limón
Cantidad necesaria de granola para la base
Preparación
Primero, calentá la sartén a fuego bajo para preparar la mermelada. Luego, sumás los frutos rojos.
Dejá que se cocine un ratito y le agregás un chorrito de stevia.
Revolvé constantemente hasta que se espese durante 10 o 15 minutos y dejá que se enfríe. Una vez lista, apagá el fuego.
Ahora preparamos el relleno. En un bol, verter dos cucharadas de queso crema, 100 gr de yogur natural, 1 cdita de stevia, 1 cdita de extracto de vainilla, jugo y ralladura de 1 y 1/2 limón. Mezclá muy bien hasta que no queden grumos.
En un vaso, llenalo con un poco de granola. Arriba, echale la mezcla de yogur y queso crema. Por último, sumá los frutos rojos. Llevalo a la heladera hasta que se enfríe por una o dos horas para que quede más rico.
¡Listo!