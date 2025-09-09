EN VIVO
Recetas de cocina

Receta de cheesecake saludable en vaso y sin horno: no lleva azúcar y queda delicioso

Así es como podés preparar un delicioso cheesecake saludable, sin azúcar y que se hace en vaso: no lleva horno y se prepara muy rápido.

09 de septiembre, 2025 | 10.33

Existe una receta de cheesecake saludable en vaso y sin horno que podés preparar en casa con muy pocos ingredientes. Además de ser delicioso, este postre no lleva nada de azúcar ni harina, ideal si no podés o no querés consuimir azúcares y harinas refinadas para cuidar tu salud.

Si sos fanático de la torta cheesecake pero no tenés tanto tiempo para preparar una, o bien querés hacer su versión saludable en formato más pequeño, esta receta es ideal. Además, es muy cómodo para llevar al trabajo o a donde quieras, ya que se hace en vaso y podés consumirlo directamente de ahí.

Receta de cheesecake saludable en vaso, sin azúcar y sin harina

Ingredientes

Para la mermelada:

  • 1 taza de frutos rojos congelados

  • Chorrito de stevia

Para el relleno:

  • 2 cdas de queso crema light libre de sellos

  • 100 gr de yogur natural

  • 1 cdita de stevia

  • 1 cdita de extracto de vainilla

  • Ralladura de limón y 1/2 limón

  • Cantidad necesaria de granola para la base

MÁS INFO

Preparación

  1. Primero, calentá la sartén a fuego bajo para preparar la mermelada. Luego, sumás los frutos rojos.

  2. Dejá que se cocine un ratito y le agregás un chorrito de stevia.

  3. Revolvé constantemente hasta que se espese durante 10 o 15 minutos y dejá que se enfríe. Una vez lista, apagá el fuego.

  4. Ahora preparamos el relleno. En un bol, verter dos cucharadas de queso crema, 100 gr de yogur natural, 1 cdita de stevia, 1 cdita de extracto de vainilla, jugo y ralladura de 1 y 1/2 limón. Mezclá muy bien hasta que no queden grumos.

  5. En un vaso, llenalo con un poco de granola. Arriba, echale la mezcla de yogur y queso crema. Por último, sumá los frutos rojos. Llevalo a la heladera hasta que se enfríe por una o dos horas para que quede más rico. 

  6. ¡Listo!

Trending
Fútbol Argentino
El plan de Foster Gillett suma adeptos y la burbuja del mercado de pases empieza a crecer Federico Lamas
Las más vistas