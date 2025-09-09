Receta de cheesecake saludable en vaso y sin horno: no lleva azúcar y queda delicioso.

Existe una receta de cheesecake saludable en vaso y sin horno que podés preparar en casa con muy pocos ingredientes. Además de ser delicioso, este postre no lleva nada de azúcar ni harina, ideal si no podés o no querés consuimir azúcares y harinas refinadas para cuidar tu salud.

Si sos fanático de la torta cheesecake pero no tenés tanto tiempo para preparar una, o bien querés hacer su versión saludable en formato más pequeño, esta receta es ideal. Además, es muy cómodo para llevar al trabajo o a donde quieras, ya que se hace en vaso y podés consumirlo directamente de ahí.

Receta de cheesecake saludable en vaso, sin azúcar y sin harina

Ingredientes

Para la mermelada:

1 taza de frutos rojos congelados

Chorrito de stevia

Para el relleno:

2 cdas de queso crema light libre de sellos

100 gr de yogur natural

1 cdita de stevia

1 cdita de extracto de vainilla

Ralladura de limón y 1/2 limón

Cantidad necesaria de granola para la base

Preparación