Recetas de cocina

Receta de tarta de espárragos sin gluten: el paso a paso de Maru Botana

La cocinera publicó su receta de tarta de espárragos sin gluten, para que todos puedan hacerla y probarla. Se trata de una serie de simples pasos rápidos y fáciles.

08 de septiembre, 2025 | 20.36

Los espárragos son uno de los productos de estación que están económicos en las verdulerías y por eso es un momento ideal para hacer la receta de tarta de espárragos sin gluten de Maru Botana. La famosa cocinera compartió en sus redes sociales el paso a paso para preparar esta comida con una masa diferente, apta para aquellos que tienen intolerancia al gluten.

Botana apostó por una masa a base de harina de arroz y avena, lo que además de un toque de sabor diferente hace que se trate de una tarta de espárragos ideal para los celíacos, diabéticos o personas con diferentes enfermedades gastrointestinales que no les permiten comer harina de trigo. Si bien las tartas de verduras suelen ser siempre de espinaca o acelga, esta se trata de una opción diferente para innovar en una cena o un almuerzo.

Además de su rico sabor, comer espárragos es bueno para la salud: aportan pocas calorías y gran cantidad de fibra, lo que favorece la digestión y ayuda a sentirse saciado. También son ricos en vitaminas como la A, C, E y K, además de ácido fólico, fundamentales para el sistema inmunológico, la salud de la piel y la formación de glóbulos rojos; y contienen antioxidantes que protegen las células del envejecimiento.

Receta de tarta de espárragos sin gluten de Maru Botana

Ingredientes para la masa

  • 1 taza harina de arroz

  • 2 tazas avena

  • ¾ taza aceite

  • ¾ taza agua

  • 1 cdita sal

Ingredientes para el relleno

  • 3 atados de espárragos

  • 3 huevos

  • ¼ queso rallado

  • ¼ queso crema

  • ¼ ricota

  • 1 taza edamame

  • ½ k puré de zapallo

Paso a paso

  1. Para la masa, mezclar la harina, la avena, el aceite, el agua y la sal. Mandar al horno a precocinar.

  2. Para el relleno, llevar los espárragos al horno con un poco de aceite de oliva y sal. Cortar y reservar.

  3. Armar el ligue con los huevos, el queso crema y el queso de rallar.

  4. Sobre la base precocida, poner una capa de puré de zapallo, la ricota, los espárragos, el edamame y finalmente el ligue.

  5. Llevar al horno a170° por 25 minutos.

Espárragos salteados.

Receta de salsa de espárragos para pastas

Ingredientes

  • 1 atado de espárragos frescos (aprox. 400 g)

  • 1 cebolla pequeña o 2 echalotes

  • 2 dientes de ajo

  • 200 ml de crema de leche (nata) o crema light

  • 2 cucharadas de queso rallado (parmesano o reggianito)

  • 2 cucharadas de aceite de oliva

  • Sal y pimienta a gusto

  • Opcional: un chorrito de vino blanco o jugo de limón para realzar el sabor

Paso a paso

  1. Lavar bien los espárragos, cortarles la parte dura del tallo y reservar las puntas.

  2. Picar la cebolla y el ajo. Sofreírlos en una sartén con el aceite de oliva a fuego medio hasta que estén transparentes.

  3. Agregar los tallos de espárragos cortados en trozos pequeños y saltear unos minutos. Reservar las puntas para decorar.

  4. Incorporar un chorrito de vino blanco (si se usa) y dejar que se evapore el alcohol.

  5. Añadir la crema de leche, salpimentar y cocinar a fuego suave unos 5 minutos.

  6. Procesar la mezcla con una minipimer o licuadora hasta lograr una salsa cremosa y uniforme.

  7. Cocinar aparte las puntas de espárragos en agua hirviendo con sal por 2-3 minutos, hasta que queden tiernas pero firmes.

  8. Mezclar la salsa con la pasta recién hecha, espolvorear con queso rallado y decorar con las puntas de espárragos.

