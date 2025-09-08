Maru Botana compartió una receta de tarta de espárragos sin gluten.

Los espárragos son uno de los productos de estación que están económicos en las verdulerías y por eso es un momento ideal para hacer la receta de tarta de espárragos sin gluten de Maru Botana. La famosa cocinera compartió en sus redes sociales el paso a paso para preparar esta comida con una masa diferente, apta para aquellos que tienen intolerancia al gluten.

Botana apostó por una masa a base de harina de arroz y avena, lo que además de un toque de sabor diferente hace que se trate de una tarta de espárragos ideal para los celíacos, diabéticos o personas con diferentes enfermedades gastrointestinales que no les permiten comer harina de trigo. Si bien las tartas de verduras suelen ser siempre de espinaca o acelga, esta se trata de una opción diferente para innovar en una cena o un almuerzo.

Además de su rico sabor, comer espárragos es bueno para la salud: aportan pocas calorías y gran cantidad de fibra, lo que favorece la digestión y ayuda a sentirse saciado. También son ricos en vitaminas como la A, C, E y K, además de ácido fólico, fundamentales para el sistema inmunológico, la salud de la piel y la formación de glóbulos rojos; y contienen antioxidantes que protegen las células del envejecimiento.

Receta de tarta de espárragos sin gluten de Maru Botana

Ingredientes para la masa

1 taza harina de arroz

2 tazas avena

¾ taza aceite

¾ taza agua

1 cdita sal

Ingredientes para el relleno

3 atados de espárragos

3 huevos

¼ queso rallado

¼ queso crema

¼ ricota

1 taza edamame

½ k puré de zapallo

Paso a paso

Para la masa, mezclar la harina, la avena, el aceite, el agua y la sal. Mandar al horno a precocinar. Para el relleno, llevar los espárragos al horno con un poco de aceite de oliva y sal. Cortar y reservar. Armar el ligue con los huevos, el queso crema y el queso de rallar. Sobre la base precocida, poner una capa de puré de zapallo, la ricota, los espárragos, el edamame y finalmente el ligue. Llevar al horno a170° por 25 minutos.

Espárragos salteados.

Receta de salsa de espárragos para pastas

Ingredientes

1 atado de espárragos frescos (aprox. 400 g)

1 cebolla pequeña o 2 echalotes

2 dientes de ajo

200 ml de crema de leche (nata) o crema light

2 cucharadas de queso rallado (parmesano o reggianito)

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Opcional: un chorrito de vino blanco o jugo de limón para realzar el sabor

Paso a paso