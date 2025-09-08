Los espárragos son uno de los productos de estación que están económicos en las verdulerías y por eso es un momento ideal para hacer la receta de tarta de espárragos sin gluten de Maru Botana. La famosa cocinera compartió en sus redes sociales el paso a paso para preparar esta comida con una masa diferente, apta para aquellos que tienen intolerancia al gluten.
Botana apostó por una masa a base de harina de arroz y avena, lo que además de un toque de sabor diferente hace que se trate de una tarta de espárragos ideal para los celíacos, diabéticos o personas con diferentes enfermedades gastrointestinales que no les permiten comer harina de trigo. Si bien las tartas de verduras suelen ser siempre de espinaca o acelga, esta se trata de una opción diferente para innovar en una cena o un almuerzo.
Además de su rico sabor, comer espárragos es bueno para la salud: aportan pocas calorías y gran cantidad de fibra, lo que favorece la digestión y ayuda a sentirse saciado. También son ricos en vitaminas como la A, C, E y K, además de ácido fólico, fundamentales para el sistema inmunológico, la salud de la piel y la formación de glóbulos rojos; y contienen antioxidantes que protegen las células del envejecimiento.
Receta de tarta de espárragos sin gluten de Maru Botana
Ingredientes para la masa
1 taza harina de arroz
2 tazas avena
¾ taza aceite
¾ taza agua
1 cdita sal
Ingredientes para el relleno
3 atados de espárragos
3 huevos
¼ queso rallado
¼ queso crema
¼ ricota
1 taza edamame
½ k puré de zapallo
Paso a paso
Para la masa, mezclar la harina, la avena, el aceite, el agua y la sal. Mandar al horno a precocinar.
Para el relleno, llevar los espárragos al horno con un poco de aceite de oliva y sal. Cortar y reservar.
Armar el ligue con los huevos, el queso crema y el queso de rallar.
Sobre la base precocida, poner una capa de puré de zapallo, la ricota, los espárragos, el edamame y finalmente el ligue.
Llevar al horno a170° por 25 minutos.
Receta de salsa de espárragos para pastas
Ingredientes
1 atado de espárragos frescos (aprox. 400 g)
1 cebolla pequeña o 2 echalotes
2 dientes de ajo
200 ml de crema de leche (nata) o crema light
2 cucharadas de queso rallado (parmesano o reggianito)
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta a gusto
Opcional: un chorrito de vino blanco o jugo de limón para realzar el sabor
Paso a paso
Lavar bien los espárragos, cortarles la parte dura del tallo y reservar las puntas.
Picar la cebolla y el ajo. Sofreírlos en una sartén con el aceite de oliva a fuego medio hasta que estén transparentes.
Agregar los tallos de espárragos cortados en trozos pequeños y saltear unos minutos. Reservar las puntas para decorar.
Incorporar un chorrito de vino blanco (si se usa) y dejar que se evapore el alcohol.
Añadir la crema de leche, salpimentar y cocinar a fuego suave unos 5 minutos.
Procesar la mezcla con una minipimer o licuadora hasta lograr una salsa cremosa y uniforme.
Cocinar aparte las puntas de espárragos en agua hirviendo con sal por 2-3 minutos, hasta que queden tiernas pero firmes.
Mezclar la salsa con la pasta recién hecha, espolvorear con queso rallado y decorar con las puntas de espárragos.