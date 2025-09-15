Receta de bizcochitos de grasa y queso de Germán Torres, el panadero cocreador de La Valiente

Los bizcochitos son un infaltable para el mate.

El mundo de la gastronomía argentina se vio conmocionado por la muerte de Germán Torres, el joven panadero y cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery. Estaba vinculado al rubro de la panadería desde hace 10 años.

En 2016 llegó a la fundación de Salvaje Bakery, espacio donde revolucionó la escena local con la introducción del pan de masa madre a nuestro país. Esto marcó un hito en su carrera y fue producto de una constante búsqueda de técnicas nuevas y una fuerte valoración de los ingredientes.

Parte de su legado son sus recetas, que compartió en dos publicaciones: "Pan de garage", publicado en 2019 por Editorial Planeta, y "Pan de campo", del 2022, también de Editorial Planeta. Aunque hay otras que se pueden encontrar en distintos sitios webs.

Recetas de Germán Torres: ¿Cómo hacer bizcochitos?

Una de las tantas recetas que muchos aficionados a la panadería probaron es la de los bizcochitos de grasa, queso y espelta. Hace un tiempo, Torres había compartido los ingredientes que rinden para 25 unidades.

Ingredientes:

500 gramos de espelta o mix de blanca e integral superfina

100 gramos de grasa o aceite de coco frío

80 gramos de manteca

20 gramos de aceite de oliva

80 a 100 ml de agua

10 gramos de sal

50 gramos de queso rallado,

15 gramos de masa madre activa de centeno

Pizca de polvo para hornear

¿Cómo prepararlo?

En primera instancia, arenar las harinas con las materias grasas y la sal. En caso de no utilizar manteca, complementar con aceite de coco, de oliva o girasol. Sumar el resto de los ingredientes y el agua, y formar una masa, pero se debe tener en cuenta que debe ser la cantidad justa para unir la masa.

Amasar unos minutos, achatar y guardar en la heladera por unas horas. Amasar nuevamente y estirar, a una altura de 1/2 centímetro aproximadamente. Pasar a una placa y dar frío hasta el siguiente día. Usar un cortante o vaso para cortar los bizcochitos. Pincelarlos con aceite y honearlos a 180 grados, de 15 a 20 minutos. Dejar enfriar y acompañarlo con mate.

Receta de focaccia de Germán Torres

Ingredientes:

480 gramos de harina 000

20 gramos de semolín

350 ml de agua

10 gramos de sal

20 ml de aceite de oliva

100 gramos de masa madre (o 2 gramos de levadura seca)

2 gramos de levadura seca

¿Cómo preparar la focaccia?