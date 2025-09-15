Esta madrugada falleció Germán Torres, el joven panadero y cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery. Es reconocido por traer el pan de masa madre a la escena local y considerado un referente de la panadería artesanal en Argentina.

De qué murió Germán Torres

El joven panadero tenía 40 años y batallaba contra una larga enfermedad. La noticia de su muerte generó verdadera tristeza en el ámbito profesional al que se dedicaba, ya que su trabajo fue la inspiración de muchos otros panaderos que decidieron incursionar en el rubro.

La introducción en el país del pan de masa madre fue su gran hito, producto de su constante búsqueda de técnicas nuevas y de la fuerte valoración de la calidad de los ingredientes.

Recetas, libros y cocina: el espíritu inquieto de Germán

El cocinero fue autor de "Pan de garage", publicado en 2019 por la Editorial Planeta, y "Pan de campo", del 2022, también de Editorial Planeta. A través de estos dos libros Torres compartió muchas de sus recetas, convirtiéndolas en guía para panaderos aficionados y profesionales.

Después de estudiar publicidad en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y ser premiado en el festival de publicidad de Cannes, Torres tuvo un frondoso paso por agencias de publicidad. Tras dividir su tiempo entre esta faceta y la cocina de Guido’s, un restaurante italiano en Palermo, empezó a estudiar en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG).

De vuelta de un viaje a India decidió abandonar la publicidad y dedicarse de lleno a la gastronomía. Trabajó en las cocinas de Dadá Bistró, Le Pain Quotidien, La Panadería de Pablo y San Gennaro. En el 2016 llegaría la fundación de Salvaje Bakery, espacio donde revolucionó la escena local con la introducción del pan de masa madre.

Incursionó en la elaboración de pan de centeno bajo la marca Delirante y luego se asoció con Christian Petersen para abrir La Valiente.

La despedida de los colegas

A través de las redes sociales muchas personas se despidieron del cocinero y demostraron su desconcierto por la noticia. Figuras de la gastronomía de nuestro país también se sumaron a los mensajes alusivos, para expresar su tristeza por la pérdida y resaltar la admiración por Torres.

El cocinero Fernando Trocca fue uno de los que utilizó sus redes sociales para expresarse al respecto. “Descansá en paz Germán”, escribió en las historias de Instagram. Tomás Kalika, chef de Mishiguene, dijo “se nos fue un gran tipo y un panadero de alma”.

Narda Lepes compartió una foto de panes en sus historias de Instagram y agregó: “Descansá”. Christian Petersen compartió un video de su colega, mostrando el cariño que sentía por él y el enorme pesar por su muerte.