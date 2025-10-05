Receta de barrita de quinoa inflada sin horno y con chocolate.

A todos nos sucede que pasadas unas horas, ya sean del desayuno o el almuerzo, empieza a picar el "bichito" del hambre, y, sobre todo, por comer algo dulce. Son muchas las alternativas saludables para escaparles a las harinas, entre ellas, las barritas de quinoa inflada. Esta se trata de una de las opciones más fáciles, ya que no necesita horno, y además es muy sabrosa al tener una cubierta de chocolate amargo.

Receta de barritas de quinoa inflada: sin horno y con chocolate

La quinoa es considerada un superalimento gracias a su gran fuente de vitaminas. En este sentido, consumir como colación una barrita de quinoa puede ser la opción saludable que se está buscando. A continuación te compartimos la receta, que no lleva cocción en el horno y es muy rica al tener una cubierta de chocolate amargo.

La barritas de quinoa inflada son un snack muy saludable.

Ingredientes

2 tazas de quinoa inflada.

1/2 taza de miel (podés usar también azúcar mascabo disuelta en un poquito de agua caliente).

1/4 taza de manteca de maní natural o pasta de almendras.

1 cdita de esencia de vainilla (opcional).

Una pizca de sal.

150 g de chocolate amargo (70% cacao o más).

1 cdita de aceite de coco (para fundir mejor el chocolate).

Preparación

Preparar la base: en una olla pequeña, mezclá la miel (o azúcar diluída), la manteca de maní y la pizca de sal. Llevá a fuego muy bajo y revolvé hasta que se integren bien y quede una mezcla suave y fluida. No dejes que hierva. Incorporar la quinoa inflada: en un bowl grande, colocá la quinoa inflada y verté la mezcla tibia encima. Mezclá con una espátula hasta que todos los granos queden bien cubiertos. Moldear las barritas: forrá una fuente rectangular (tipo de 20x15 cm) con papel manteca o film. Volcá la mezcla y presioná firmemente con una cuchara o espátula para compactar bien la base. Llevá a la heladera por unos 30 minutos hasta que tome consistencia. Cubrir con el chocolate: derretí el chocolate amargo junto con el aceite de coco a baño maría o en microondas (en intervalos cortos de 20 segundos). Una vez derretido, vertelo sobre la base fría y esparcí de manera uniforme. Enfriar y cortar: llevá nuevamente a la heladera hasta que el chocolate se endurezca (unos 30-40 minutos). Luego cortá en barritas del tamaño que prefieras.

Lo mejor que tiene esta receta es que es muy versátil, en el sentido en que a la preparación se le puede agregar otros ingredientes, como frutos secos, pasas de uvas o otras frutas como manzanas rallada, por ejemplo.