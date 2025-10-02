Receta berenjenas al escabeche: como las que preparaba la abuela.

No existe mayor placer que abrir la heladera y encontrarse con un frasco de berenjenas al escabeche. Su sabor, los recuerdos de tradición que despierta, y la experiencia de comerlas con un pan crocante, debería ser motivo de una vez al mes, como mínimo, preparar esta receta. Igual a las que hacían las abuelas de antes, te compartimos a continuación cómo preparar este plato de tradición árabe y mediterránea.

Receta de berenjenas al escabeche

Las berenjenas al escabeche son muy fáciles de preparar, solo se necesita de mucha paciencia, dada su larga cocción y conservación. Pero los pasos previos a colocarlas en la olla no son muchos, como tampoco los ingredientes que se necesitan, y que además la mayoría se encuentran en la alacena o heladera. A continuación te contamos qué vas a necesitar para esta receta y los pasos que tenés que seguir.

Las berenjenas al escabeche es un clásico de la cocina de las abuelas de antes.

Ingredientes

3 berenjenas grandes

2 litros de vinagre de manzana

1 litro de aceite de oliva

Menta o hierbabuena

Orégano fresco

3 hojas de laurel

2 dientes de ajo

Preparación

El primer paso es lavar las berenjenas y cortarlas en rodajas de un centímetro de espesor. Luego, vas a tener que cortar esas mismas rodajas en bastones en diagonal, de más o menos un centímetro de ancho. Colocar un trapo en la base de un colador y poner una capa de berenjenas. Salarlas. Poner otra capa de berenjenas y así hasta terminarlas. Tapar y colocar un peso que asegure que aquella esté presionando las berenjenas. Dejar reposar una noche. Sacar las berenjenas del colador y secar bien hasta sacarle la humedad. Colocar el vinagre en una olla grande y la misma cantidad de agua. Llevar la mezcla a ebullición y cocer las tiritas de berenjenas por 3 minutos. Retirar del fuego, colar o sacar con una espumadera y extender sobre una mesada o fuente hasta que se enfríen. Pelar y picar el ajo y las hierbas, salvo el laural que debe quedar entero. Mezclar las tiras frías de berenjena con las hierbas picadas. Colocar la mezcla en un frasco hermético esterilizado. Por cada capa de berenjenas, agregar una capa de aceite de oliva y aplastar con un palo o mortero para quitarle todo el aire. Completar el frasco, volver a aplastar con el mortero hasta sacar todo el aire, cubrir con aceite y repetir.

Para conservar los frascos, va a ser fundamental que los lleves a ebullición. El primer paso es colocar las tapas en agua y cocerlas hasta que aparezcan las primeras burbujas. Luego, colocar las tapas calientes en los frascos y llevarlos a baño maría durante 10-20 minutos. Apagar el fuego y dejar que se enfríen en el mismo lugar. Guardarlos en un lugar seco y si es oscuro, mejor. Durante una semana hay que colocarlos dados vuelta para que se sellen.