Receta berenjenas al escabeche: como las que preparaba la abuela

No existe mayor placer que abrir la heladera y encontrarse con un frasco de berenjenas al escabeche. Su sabor, los recuerdos de tradición que despierta, y la experiencia de comerlas con un pan crocante, debería ser motivo de una vez al mes, como mínimo, preparar esta receta. Igual a las que hacían las abuelas de antes, te compartimos a continuación cómo preparar este plato de tradición árabe y mediterránea.
Receta de berenjenas al escabeche
Las berenjenas al escabeche son muy fáciles de preparar, solo se necesita de mucha paciencia, dada su larga cocción y conservación. Pero los pasos previos a colocarlas en la olla no son muchos, como tampoco los ingredientes que se necesitan, y que además la mayoría se encuentran en la alacena o heladera. A continuación te contamos qué vas a necesitar para esta receta y los pasos que tenés que seguir.
Ingredientes
- 3 berenjenas grandes
- 2 litros de vinagre de manzana
- 1 litro de aceite de oliva
- Menta o hierbabuena
- Orégano fresco
- 3 hojas de laurel
- 2 dientes de ajo
Preparación
- El primer paso es lavar las berenjenas y cortarlas en rodajas de un centímetro de espesor. Luego, vas a tener que cortar esas mismas rodajas en bastones en diagonal, de más o menos un centímetro de ancho.
- Colocar un trapo en la base de un colador y poner una capa de berenjenas. Salarlas. Poner otra capa de berenjenas y así hasta terminarlas.
- Tapar y colocar un peso que asegure que aquella esté presionando las berenjenas.
- Dejar reposar una noche.
- Sacar las berenjenas del colador y secar bien hasta sacarle la humedad.
- Colocar el vinagre en una olla grande y la misma cantidad de agua. Llevar la mezcla a ebullición y cocer las tiritas de berenjenas por 3 minutos.
- Retirar del fuego, colar o sacar con una espumadera y extender sobre una mesada o fuente hasta que se enfríen.
- Pelar y picar el ajo y las hierbas, salvo el laural que debe quedar entero.
- Mezclar las tiras frías de berenjena con las hierbas picadas.
- Colocar la mezcla en un frasco hermético esterilizado.
- Por cada capa de berenjenas, agregar una capa de aceite de oliva y aplastar con un palo o mortero para quitarle todo el aire.
- Completar el frasco, volver a aplastar con el mortero hasta sacar todo el aire, cubrir con aceite y repetir.
Para conservar los frascos, va a ser fundamental que los lleves a ebullición. El primer paso es colocar las tapas en agua y cocerlas hasta que aparezcan las primeras burbujas. Luego, colocar las tapas calientes en los frascos y llevarlos a baño maría durante 10-20 minutos. Apagar el fuego y dejar que se enfríen en el mismo lugar. Guardarlos en un lugar seco y si es oscuro, mejor. Durante una semana hay que colocarlos dados vuelta para que se sellen.