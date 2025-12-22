Qué hacer con el pan dulce reseco: la receta que te salvará en esta Navidad 2025

El pan dulce es uno de los grandes protagonistas de la Navidad y ocupa un lugar central en la mesa de las fiestas, tanto por su sabor como por su valor simbólico. Cuando sobra o se pone viejo y algo reseco, lejos de descartarlo, se puede aprovechar como ingrediente para otras preparaciones, como budines, postres en capas, puddings o incluso versiones de tiramisú, dándole una segunda vida y evitando desperdicios.
Además de su carga emocional, el pan dulce se destaca por su versatilidad, ya que admite múltiples variantes según los gustos y las costumbres. Puede llevar frutas secas, chips de chocolate, frutas abrillantadas, rellenos cremosos o versiones sin gluten y más livianas. Esta diversidad permite que cada familia tenga su receta preferida y que el pan dulce se adapte a distintas necesidades alimentarias sin perder su esencia festiva.
Reutilizar el pan dulce que quedó de las fiestas es una forma práctica y creativa de extender el espíritu navideño más allá de una sola noche. Convertirlo en nuevas recetas caseras no solo resulta económico, sino que también invita a cocinar de manera consciente y aprovechar al máximo los alimentos. Así, el pan dulce sigue presente en la cocina y en la mesa, transformándose y acompañando distintos momentos durante los días posteriores a la Navidad.
Receta de tiramisú hecho con pan dulce
Ingredientes
-
1 pan dulce (clásico, sin frutas si preferís una textura más pareja)
-
1 lata de leche condensada
-
1 pote de queso crema (aprox. 300 g)
-
Esencia de vainilla, cantidad necesaria
-
2 cucharadas de capuccino en polvo (o café instantáneo)
-
1 taza de agua caliente
-
Cacao amargo en polvo, cantidad necesaria
Paso a paso
-
Cortar el pan dulce en rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor. Si son muy grandes, podés cortarlas a la medida de la fuente.
-
Disolver el capuccino en polvo en el agua caliente y dejar entibiar.
-
En un bowl, mezclar el queso crema con la leche condensada y unas gotas de esencia de vainilla hasta obtener una crema lisa y homogénea.
-
Pasar rápidamente las rodajas de pan dulce por el café (sin dejarlas en remojo para que no se desarmen).
-
Cubrir la base de una fuente o copas individuales con una capa de pan dulce humedecido.
-
Agregar una capa generosa de la crema y emparejar.
-
Repetir las capas alternando pan dulce y crema hasta terminar los ingredientes, finalizando con crema.
-
Espolvorear abundante cacao amargo por encima.
-
Llevar a la heladera por al menos 3 horas (mejor de un día para otro) para que tome cuerpo y sabor.