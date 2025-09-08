No tiene nada que envidiarle a la carrot cake: cómo hacer un budín de zapallo húmedo y esponjoso

El budín es una preparación muy popular en Argentina, ya que puede hacerse de diversos sabores, en cuestión de minutos y es muy fácil de hacer. Para quienes quieran sumar una opción un poco más saludable y aprovechar un ingrediente muy noble de la cocina, esta receta de budín de zapallo es perfecta para preparar en tan solo 40 a 45 minutos.
El zapallo es una verdura dulce que se usa, generalmente, en preparaciones saladas: sopas, rellenos para tartas y guisos. Sin embargo, también puede ser un gran aliado para la repostería: más allá de hacer mermelada, se lo puede sumar como ingrediente estrella en un budín, ya que no solo aporta sabor, sino que también suma humedad y esponjosidad.
Cómo hacer el budín de zapallo: ingredientes y paso a paso
Ingredientes
- 250 g de puré de zapallo
-
2 huevos
-
150 g de azúcar mascabo
-
100 ml de aceite
-
180 g de harina
-
1 cdita de polvo para hornear
-
½ cdita de bicarbonato de sodio
-
1 cdita de canela en polvo
-
½ cdita de jengibre en polvo
-
¼ cdita de nuez moscada
-
1 pizca de sal
-
60 g de nueces o almendras picadas
-
Para el glaseado: 100 g de azúcar impalpable y el jugo de ½ naranja o limón
Paso a paso
- Cortá el zapallo, cocinalo al horno a 180 °C hasta que esté tierno. Procesalo y reservá el puré.
- Batí los huevos con el azúcar hasta que espumen. Incorporá el aceite y el puré de zapallo.
- En otro recipiente, tamizá harina, polvo de hornear, bicarbonato, especias y sal. Integrá estos secos a la mezcla anterior de forma envolvente.
- Sumá las nueces picadas y mezclá suavemente.
- Volcá la preparación en un molde enmantecado y enharinado. Horneá a 180 °C entre 40 y 45 minutos, hasta que al pincharlo con un palillo, este salga limpio.
- Mientras el budín se enfría, mezclá el azúcar impalpable con jugo de cítrico hasta obtener una pasta fluida.
- Cubrí el budín con este glaseado y, si querés, decoralo con ralladura de cítrico o semillas tostadas.