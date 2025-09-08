EN VIVO
Recetas de cocina

No tiene nada que envidiarle a la carrot cake: cómo hacer un budín de zapallo húmedo y esponjoso

Esta receta es perfecta para quienes busquen un complemento para las meriendas o desayunos sin necesidad de invertir mucho tiempo o ingredientes.

08 de septiembre, 2025 | 18.34

El budín es una preparación muy popular en Argentina, ya que puede hacerse de diversos sabores, en cuestión de minutos y es muy fácil de hacer. Para quienes quieran sumar una opción un poco más saludable y aprovechar un ingrediente muy noble de la cocina, esta receta de budín de zapallo es perfecta para preparar en tan solo 40 a 45 minutos.

El zapallo es una verdura dulce que se usa, generalmente, en preparaciones saladas: sopas, rellenos para tartas y guisos. Sin embargo, también puede ser un gran aliado para la repostería: más allá de hacer mermelada, se lo puede sumar como ingrediente estrella en un budín, ya que no solo aporta sabor, sino que también suma humedad y esponjosidad.

Cómo hacer el budín de zapallo: ingredientes y paso a paso

Ingredientes

 

  • 250 g de puré de zapallo

  • 2 huevos

  • 150 g de azúcar mascabo

  • 100 ml de aceite

  • 180 g de harina

  • 1 cdita de polvo para hornear

  •  ½ cdita de bicarbonato de sodio

  • 1 cdita de canela en polvo

  • ½ cdita de jengibre en polvo

  •  ¼ cdita de nuez moscada

  • 1 pizca de sal

  • 60 g de nueces o almendras picadas

  • Para el glaseado: 100 g de azúcar impalpable y el jugo de ½ naranja o limón

MÁS INFO

Paso a paso

  1.  Cortá el zapallo, cocinalo al horno a 180 °C hasta que esté tierno. Procesalo y reservá el puré.
  2.  Batí los huevos con el azúcar hasta que espumen. Incorporá el aceite y el puré de zapallo.
  3.  En otro recipiente, tamizá harina, polvo de hornear, bicarbonato, especias y sal. Integrá estos secos a la mezcla anterior de forma envolvente.
  4.  Sumá las nueces picadas y mezclá suavemente.
  5.  Volcá la preparación en un molde enmantecado y enharinado. Horneá a 180 °C entre 40 y 45 minutos, hasta que al pincharlo con un palillo, este salga limpio.
  6. Mientras el budín se enfría, mezclá el azúcar impalpable con jugo de cítrico hasta obtener una pasta fluida.
  7. Cubrí el budín con este glaseado y, si querés, decoralo con ralladura de cítrico o semillas tostadas.
Trending
Boca Juniors
Oficial en Boca: este es el cambio que hizo Riquelme con el Consejo de Fútbol
Las más vistas