No tiene nada que envidiarle a la carrot cake: cómo hacer un budín de zapallo húmedo y esponjoso.

El budín es una preparación muy popular en Argentina, ya que puede hacerse de diversos sabores, en cuestión de minutos y es muy fácil de hacer. Para quienes quieran sumar una opción un poco más saludable y aprovechar un ingrediente muy noble de la cocina, esta receta de budín de zapallo es perfecta para preparar en tan solo 40 a 45 minutos.

El zapallo es una verdura dulce que se usa, generalmente, en preparaciones saladas: sopas, rellenos para tartas y guisos. Sin embargo, también puede ser un gran aliado para la repostería: más allá de hacer mermelada, se lo puede sumar como ingrediente estrella en un budín, ya que no solo aporta sabor, sino que también suma humedad y esponjosidad.

Cómo hacer el budín de zapallo: ingredientes y paso a paso

Ingredientes

250 g de puré de zapallo

2 huevos

150 g de azúcar mascabo

100 ml de aceite

180 g de harina

1 cdita de polvo para hornear

½ cdita de bicarbonato de sodio

1 cdita de canela en polvo

½ cdita de jengibre en polvo

¼ cdita de nuez moscada

1 pizca de sal

60 g de nueces o almendras picadas

Para el glaseado: 100 g de azúcar impalpable y el jugo de ½ naranja o limón

Paso a paso