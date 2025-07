No inflama: receta sin gluten y sin azúcar de torta de chocolate con ganache, bien húmeda y dulce.

Existe una receta sin TACC libre de gluten y sin azúcar de torta de chocolate con ganache que podés preparar en casa muy fácilmente. Si tenés celiaquía, sensibilidad al gluten, o bien no podés o no querés consumir harina de trigo ni azúcares refinadas, esta receta es ideal. No solamente te va a calmar los antojos dulces, sino que además te va a aportar fibra y va a evitar que caigas en la tentación de consumir un alimento ultra procesado, como unas galletitas de chocolate, que además de que no te nutren, son malos para tu microbiota intestinal.

Esta torta de chocolate tiene como ingrediente estrella la banana. Si te sobraron algunas bananas maduras y estabas a punto de tirarlas, no lo hagas. Recordá que siempre las podés guardar para hacer preparaciones dulces, saludables y deliciosas, ya que mientras más maduras estén, más dulces y sabrosas van a quedar tus recetas. La receta fue compartida por una nutricionista en su cuenta de Instagram (@dominique_dabul) y es muy sencilla de preparar. Se aconseja que además de leer el paso a paso, mires atentamente el video para no perderte de ningún paso.

Receta de torta de banana y chocolate con ganache, sin gluten y sin azúcar

Ingredientes

Grupo1:

4 bananas aplastadas

1/2 taza de leche de coco

1/2 taza de aceite de coco

1/2 taza de azúcar de coco

1 cucharita de te de extracto de vainilla

Grupo 2:

1 taza de premezcla sin gluten (yo la hago con fecula de mandioca, fecula de maiz y harina de arroz)

1/2 cucharita de te de sal

2 cucharitas de te de polvo de hornear

1/2 cucharita de te de bicarbonato

1/2 taza de cacao amargo en polvo

Grupo 3:

1/2 taza de crema de coco

1/2 taza de chocolate para derretir

Preparación