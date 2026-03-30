Los mejores 5 guisos argentinos para hacer en otoño 2026: estas son las recetas más fáciles (Créditos: Pexels/Karola G)

Llegó el otoño y, con las primeras mañanas frescas de marzo, el cuerpo empieza a pedir platos humeantes. Es esa época del año donde baja la temperatura y no hay nada más reconfortante que ver la olla sobre la hornalla, a la espera de una comida llena de sabor, historia y, sobre todo, ese calorcito que solo un buen guiso argentino sabe dar.

Estos son los mejores cinco guisos argentinos para hacer en otoño

En esta temporada, la tendencia en las mesas argentinas es apostar por grandes clásicos, pero como no siempre se dispone de mucho tiempo para dedicarle a la cocina, es clave tener opciones de guisos que se pueden resolver relativamente rápido, con ingredientes fáciles de conseguir y sin complicaciones.

1. Guiso de lentejas: el clásico infaltable

Es el rey absoluto del otoño y el invierno. Para que sea fácil y rápido, el secreto es usar lentejas secas (las de paquete de 400g) que no requieren remojo eterno, o incluso las de lata si estás muy corto de tiempo.

Preparación : Saltá cebolla, morrón y un poquito de ajo. Agregá panceta o chorizo colorado para darle ese gusto ahumado característico.

: Saltá cebolla, morrón y un poquito de ajo. Agregá panceta o chorizo colorado para darle ese gusto ahumado característico. El toque: incorporá zanahoria en cubitos y puré de tomate. Cociná a fuego medio con caldo de carne hasta que la lenteja esté tierna. Si lo hacés el día anterior, ¡es todavía más rico!

Guiso de lentejas es uno de los más elegidos cuando baja un poco la temperatura (Créditos: Paulina Cocina)

2. Carbonada criolla en zapallo

Aunque parece un plato gourmet de restaurante de San Telmo, la carbonada es sorprendentemente sencilla de armar. La clave es el contraste entre lo dulce del zapallo y el durazno, y lo salado de la carne.

Preparación : podés cocinar el zapallo entero al horno y usarlo como "olla". Adentro va un guiso de carne de ternera (tipo bola de lomo o nalga) cortada chiquita, con maíz, papa y trozos de duraznos en almíbar.

: podés Adentro va un guiso de carne de ternera (tipo bola de lomo o nalga) cortada chiquita, con maíz, papa y trozos de duraznos en almíbar. Tip parrillero: agregale unos granos de choclo fresco para darle esa textura crocante que corta la cremosidad del zapallo.

3. Guiso de arroz con pollo

Este es el salvavidas de la semana. Es económico, rendidor y ensucia una sola olla. Es ideal para esos días donde querés algo liviano pero que te deje satisfecho.

Preparación : dorá presas de pollo (muslo es mejor porque no se seca) con cebolla y puerro. Agregá una taza de arroz (el que no se pasa es ideal para principiantes) y el doble de caldo de verduras.

: dorá presas de pollo (muslo es mejor porque no se seca) con cebolla y puerro. Agregá una taza de arroz (el que no se pasa es ideal para principiantes) y el doble de caldo de verduras. El detalle: un toque de azafrán o condimento para arroz le da ese color amarillo vibrante que te hace entrar en hambre apenas lo ves.

El guiso de arroz con pollo es económico, rendidor y se puede hacer en una sola olla (Créditos: sitio oficial de Alicante)

4. Locro exprés de otoño

Sabemos que el locro tradicional lleva horas de preparación y muchos ingredientes. Sin embargo, para este otoño 2026, la versión simplificada está ganando terreno en las redes sociales.

Preparación : usá maíz blanco partido (que podés dejar en remojo la noche anterior) y zapallo plomo, que se deshace y forma esa crema espesa tan rica. Sumale falda o pechito de cerdo y unos trozos de zapallito anco.

: usá maíz blanco partido (que podés dejar en remojo la noche anterior) y zapallo plomo, que se deshace y forma esa crema espesa tan rica. Sumale falda o pechito de cerdo y unos trozos de zapallito anco. La clave: no te olvides de la "fritita" (el aceite con pimentón y cebolla de verdeo) para ponerle arriba antes de servir.

5. Guiso de fideos moñito y salchicha parrillera

Es el preferido de los más chicos y el más veloz de esta lista. Es una versión más rústica del típico guiso de fideos, pero con un sabor mucho más intenso gracias a la salchicha.