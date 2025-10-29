La leche de tigre es el jugo que queda del ceviche peruano.

Si alguna vez probaste un ceviche y te maravilló el jugo que lo acompaña, estás a punto de descubrir su secreto mejor guardado. La leche de tigre es mucho más que un simple caldo; es una explosión de sabor y un reconstituyente natural que ha conquistado paladares en todo el mundo. En este artículo, te vamos a contar exactamente qué es, por qué es tan bueno para vos y cómo podés preparar la receta de Paulina Cocina en tu casa.

¿Qué es exactamente la leche de tigre?

Contrario a lo que su nombre pueda sugerir, la leche de tigre no contiene leche ni, mucho menos, tigres. Se trata originalmente del líquido que queda en el plato después de comer ceviche peruano, una mezcla vibrante de jugo de limón, las propias jugosidades del pescado marinado y los sabores de la cebolla morada, el cilantro y el ají. Con el tiempo, este jugo ganó tanta popularidad que se comenzó a preparar de manera independiente, sofisticando sus ingredientes para servirlo como una bebida o salsa potente y llena de personalidad.

Su curioso nombre proviene de su color blanquecino y la creencia popular sobre sus propiedades energéticas y afrodisíacas. La historia cuenta que se servía a futbolistas en Perú para que recuperaran energías, y de ahí la asociación con la fuerza de un tigre.

Beneficios de la leche de tigre: ¿Por qué deberías probarla?

Esta bebida no es solo deliciosa; es un cóctel de nutrientes beneficiosos para tu cuerpo. Estos son sus principales beneficios:

Fuente de energía inmediata: Es ideal para consumir cuando te sentís fatigado. Es un reconstituyente natural que te ayuda a recuperar fuerzas rápidamente.

Refuerza tu sistema inmunológico: Gracias a su alta concentración de vitamina C del limón y la vitamina A del ají, se convierte en un escudo para tus defensas.

Cóctel de nutrientes esenciales: El pescado y mariscos aportan Omega-3 , proteínas de alta calidad, fósforo, yodo y selenio, esenciales para el correcto funcionamiento de tu organismo.

Bajo en calorías: Si la preparás con pescados blancos, es una opción saciante y ligera, perfecta para una alimentación equilibrada.

Receta auténtica de leche de tigre

Preparar leche de tigre en casa es más fácil de lo que pensás. Acá te dejamos la receta paso a paso.

Ingredientes:

200 g de pescado blanco fresco (como mero o corvina), en trozos

Jugo de 10-12 limones verdes (alrededor de 1 taza)

1 ají limo o otro ají picante, sin venas ni semillas

½ cebolla morada picada gruesa

1 diente de ajo

1 trozo pequeño de jengibre (2 cm)

Un puñado de ramitas de cilantro

1 rama de apio

2 cucharadas de caldo de pescado (opcional, pero recomendable)

Sal y pimienta al gusto

Esta bebida es una gran fuente de energía y vitaminas.

Preparación paso a paso: