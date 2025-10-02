La receta rápida de los brownies de chocolate en licuadora

Si sos amante del chocolate o querés sorprender a tu familia con algo dulce y casero sin pasar horas en la cocina, esta receta de brownies en licuadora se convertirá en tu salvación para la merienda. Con pocos ingredientes, fáciles de conseguir, y un paso a paso simple, podés preparar un postre delicioso y práctico que encantará tanto a chicos como a grandes.
La receta para hacer los brownies en licuadora
Ingredientes:
-
180 g de azúcar.
-
2 huevos.
-
100 g de manteca.
-
70 g de harina 0000.
-
20 g de cacao amargo.
-
120 g de chocolate semiamargo.
El paso a paso
-
Derretí la manteca con el chocolate a baño María o en el microondas y agregalos a la licuadora.
-
Sumá la harina y el cacao previamente tamizados y volvé a licuar hasta obtener una mezcla homogénea.
-
Forrá un molde de 20x20 cm con papel manteca, volcá la preparación y llevá a un horno precalentado a 180°C.
-
Horneá durante 20 a 25 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga con algunas migas adheridas.
-
Dejá enfriar, desmoldá y cortá en cuadrados.
El resultado: unos brownies húmedos, chocolatosos y tentadores, perfectos para acompañar con un mate, un café o un vaso de leche. Una receta rápida, práctica y que siempre conquista.