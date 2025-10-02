EN VIVO
La receta rápida de los brownies de chocolate en licuadora

Brownies húmedos y chocolatosos listos en minutos: la receta exprés en licuadora ideal para la merienda.     

02 de octubre, 2025 | 19.08

Si sos amante del chocolate o querés sorprender a tu familia con algo dulce y casero sin pasar horas en la cocina, esta receta de brownies en licuadora se convertirá en tu salvación para la merienda. Con pocos ingredientes, fáciles de conseguir, y un paso a paso simple, podés preparar un postre delicioso y práctico que encantará tanto a chicos como a grandes.

La receta para hacer los brownies en licuadora

Ingredientes:

  • 180 g de azúcar.

  • 2 huevos.

  • 100 g de manteca.

  • 70 g de harina 0000.

  • 20 g de cacao amargo.

  • 120 g de chocolate semiamargo.

El paso a paso

  1. Derretí la manteca con el chocolate a baño María o en el microondas y agregalos a la licuadora.

  2. Sumá la harina y el cacao previamente tamizados y volvé a licuar hasta obtener una mezcla homogénea.

  3. Forrá un molde de 20x20 cm con papel manteca, volcá la preparación y llevá a un horno precalentado a 180°C.

  4. Horneá durante 20 a 25 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga con algunas migas adheridas.

  5. Dejá enfriar, desmoldá y cortá en cuadrados.

Los brownies en licuadora son una opción rápida para una merienda deliciosa.

El resultado: unos brownies húmedos, chocolatosos y tentadores, perfectos para acompañar con un mate, un café o un vaso de leche. Una receta rápida, práctica y que siempre conquista.

