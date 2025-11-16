La receta furor de crema de pistacho que es super fácil

Uno de los protagonistas del 2025 es sin duda alguna el pistacho. Este fruto seco se volvió furor en este último año, gracias al famoso chocolate Dubai. Desde entonces, no es extraño ver en las pastelerías y cafeterías una variedad de preparaciones con este fruto seco. Pero si sos de los que le gusta la comida casera, tenemos para vos una receta de crema de pistacho, ideal para usar en postres.
Receta de crema de pistacho
El pistacho es ideal para potenciar cualquier tipo de postre: desde una galletita, una torta o, incluso, una mouse. Una buena manera de usarlo es en crema; a continuación te dejamos una receta para que lo hagas en casa:
La crema de pistacho es ideal para usar en diferentes postres.
Ingredientes
- 200 g de pistachos pelados y sin sal
- 50 g de azúcar glas o miel
- 1 cucharada de aceite de coco o neutro
- 50 g de chocolate blanco (opcional)
- 1 pizca de sal
- 30 ml de leche o crema (opcional, para una textura más fluída)
Preparación
- Tostar los pistachos: colocá los pistachos pelados en una sartén amplia y calentá a fuego bajo. Tostalos durante unos 5 minutos, removiendo constantemente para que se doren de manera pareja sin quemarse.
- Dejar enfriar y procesar: retirá los pistachos del fuego, dejalos enfriar por completo y luego procesalos hasta obtener una pasta espesa. Al principio se volverán polvo, pero continuá procesando hasta que liberen sus aceites naturales y formen una pasta.
- Agregar el endulzante y el aceite: incorporá el azúcar glas o la miel junto con el aceite vegetal, siempre de manera gradual. Continuá procesando para que la mezcla se vuelva más suave y cremosa.
- Sumar el chocolate blanco (opcional): si vas a usar chocolate blanco, derretí una pequeña cantidad a baño María o en microondas. Dejalo entibiar y agregalo a la mezcla, procesando hasta que se integre completamente.
- Ajustar la textura: si la crema queda demasiado espesa, añadí leche o crema de a poco. Procesá entre cada adición hasta lograr la consistencia que buscás: firme para untar o más fluida para postres.
- Envasar y conservar: pasá la crema a un frasco limpio y hermético. Guardala en la heladera para mantener su frescura y textura.