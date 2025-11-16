La receta furor de crema de pistacho que es super fácil.

Uno de los protagonistas del 2025 es sin duda alguna el pistacho. Este fruto seco se volvió furor en este último año, gracias al famoso chocolate Dubai. Desde entonces, no es extraño ver en las pastelerías y cafeterías una variedad de preparaciones con este fruto seco. Pero si sos de los que le gusta la comida casera, tenemos para vos una receta de crema de pistacho, ideal para usar en postres.

Receta de crema de pistacho

El pistacho es ideal para potenciar cualquier tipo de postre: desde una galletita, una torta o, incluso, una mouse. Una buena manera de usarlo es en crema; a continuación te dejamos una receta para que lo hagas en casa:

La crema de pistacho es ideal para usar en diferentes postres.

Ingredientes

200 g de pistachos pelados y sin sal

50 g de azúcar glas o miel

1 cucharada de aceite de coco o neutro

50 g de chocolate blanco (opcional)

1 pizca de sal

30 ml de leche o crema (opcional, para una textura más fluída)

Preparación