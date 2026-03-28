La receta fácil y económica de las cookies de chocolate y calabaza.

En medio del auge de la cocina casera y las recetas de estación, las cookies de chocolate y calabaza se posicionan como una de las opciones más elegidas del otoño. La combinación de este vegetal, que aporta humedad y dulzor natural, con el chocolate permite lograr galletas suaves, sabrosas y accesibles, sin necesidad de ingredientes costosos.

Especialistas en repostería coinciden en que la calabaza no solo mejora la textura, sino que también reduce la cantidad de grasa necesaria en la preparación, lo que la convierte en una alternativa económica y rendidora.

Ingredientes básicos

Para preparar estas cookies en casa se necesitan productos simples que suelen estar disponibles en cualquier cocina:

Puré de calabaza (cocida o asada)

Harina de trigo

Azúcar (blanca o integral)

Manteca o margarina

Huevo

Esencia de vainilla

Polvo de hornear o bicarbonato

Chips o trozos de chocolate

Una pizca de sal y especias como canela (opcional)

El paso a paso de las cookies de chocolate amargo y calabaza

El procedimiento es simple y no requiere experiencia previa:

Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa. Incorporar el huevo, la vainilla y el puré de calabaza. Agregar los ingredientes secos (harina, sal y leudantes) e integrar. Sumar el chocolate y mezclar suavemente. Formar pequeñas porciones de masa sobre una placa para horno. Hornear entre 10 y 15 minutos a temperatura media (170°-180°).

Las cookies de chocolate y calabaza se posicionan como una de las opciones más elegidas del otoño.

El resultado son galletas con interior húmedo y esponjoso, gracias al aporte de la calabaza, y con un contraste dulce por el chocolate. Además, se pueden adaptar fácilmente: reemplazar parte de la harina por avena, usar menos azúcar o sumar frutos secos son variantes habituales.

La versatilidad de la calabaza en preparaciones dulces explica el crecimiento de este tipo de recetas, especialmente en meses fríos, cuando abundan los ingredientes de estación y se buscan opciones económicas y caseras.