Receta de budín de zanahoria y naranja con nuez: el más esponjoso en pocos pasos.

El budín es una receta muy "noble", y es que su base es siempre la misma, sin importar el sabor que se prefiera. Cada vez se comienza de la misma forma: batir los huevos con el azúcar. En caso de elegir un cítrico, un buen tip es perfumar el azúcar frotando la ralladura de la fruta con la yema de los dedos antes de mezclarla. A continuación compartimos al detalle la receta de budín de zanahoria y naranja con nuez.

Receta de budín de zanahoria y naranja con nuez

La zanahoria y la naranja combinan casi como si fueran hermanas. Sus sabores se potencian al estar juntos y si además se suma la nuez, la ecuación da un resultado explosivo al paladar. A continuación compartimos la receta de budín de este sabor, con los ingredientes necesarios y el paso a paso detallado:

La naranja y la zanahoria combinan perfectas para un budín.

Ingredientes

2 tazas de zanahoria rallada fina.

2 huevos.

1 taza de azúcar (puede ser común o mitad rubia).

1/2 taza de aceite (girasol o maíz).

Jugo de 1 naranja grande.

Ralladura de 1 naranja.

1 1/2 tazas de harina leudante.

1 cucharadita de canela (opcional, pero queda muy bien).

1/2 taza de nueces picadas.

1 pizca de sal.

Preparación