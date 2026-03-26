Receta de budín de zanahoria y naranja con nuez: el más esponjoso en pocos pasos

El budín es una receta muy "noble", y es que su base es siempre la misma, sin importar el sabor que se prefiera. Cada vez se comienza de la misma forma: batir los huevos con el azúcar. En caso de elegir un cítrico, un buen tip es perfumar el azúcar frotando la ralladura de la fruta con la yema de los dedos antes de mezclarla. A continuación compartimos al detalle la receta de budín de zanahoria y naranja con nuez.
Receta de budín de zanahoria y naranja con nuez
La zanahoria y la naranja combinan casi como si fueran hermanas. Sus sabores se potencian al estar juntos y si además se suma la nuez, la ecuación da un resultado explosivo al paladar. A continuación compartimos la receta de budín de este sabor, con los ingredientes necesarios y el paso a paso detallado:
La naranja y la zanahoria combinan perfectas para un budín.
Ingredientes
- 2 tazas de zanahoria rallada fina.
- 2 huevos.
- 1 taza de azúcar (puede ser común o mitad rubia).
- 1/2 taza de aceite (girasol o maíz).
- Jugo de 1 naranja grande.
- Ralladura de 1 naranja.
- 1 1/2 tazas de harina leudante.
- 1 cucharadita de canela (opcional, pero queda muy bien).
- 1/2 taza de nueces picadas.
- 1 pizca de sal.
Preparación
- Precalentar el horno a 180 °C para asegurar una cocción uniforme desde el inicio. Enmantecar y enharinar un molde de budín, garantizando que la preparación no se adhiera y pueda desmoldarse con facilidad.
- Batir los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla más clara, espumosa y aireada. Este proceso permite incorporar aire, lo que favorece una textura más esponjosa en el budín final.
- Incorporar el aceite en forma gradual, integrándolo suavemente a la preparación. Luego, añadir el jugo de naranja y la ralladura, aportando humedad y un aroma cítrico que equilibra el dulzor.
- Agregar la zanahoria rallada fina, mezclando hasta lograr una preparación homogénea. Este ingrediente aporta jugosidad natural y una textura húmeda característica.
- Tamizar la harina junto con la sal y la canela, e incorporarlas a la mezcla con movimientos envolventes. Este paso evita la formación de grumos y ayuda a mantener una miga tierna, sin desarrollar en exceso el gluten.
- Sumar las nueces picadas y distribuirlas de manera uniforme en la preparación, aportando textura y un contraste crocante.
- Verter la mezcla en el molde previamente preparado, alisando suavemente la superficie.
- Hornear durante 40 a 50 minutos, hasta que el budín haya crecido, esté dorado y, al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.
- Retirar del horno y dejar reposar unos minutos antes de desmoldar. Luego, enfriar completamente sobre una rejilla para lograr una mejor textura y un corte más prolijo.