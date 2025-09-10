Galletitas de remolacha y chocolate: una opción saludable para amantes de lo dulce

Las galletitas son la debilidad de muchos amantes de lo dulce, pero, en la teoría, las recetas clásicas no son compatibles con un "estilo de vida" saludable. Sin embargo, a la hora de un antojo, la remolacha puede ser una gran aliada: en fusión con el chocolate forma la dupla de éxito para unas galletitas ricas y sanas.
Las clásicas cookies tienen una versión renovada y vibrante: las cookies de remolacha y cacao. Gracias al puré de remolacha, estas galletitas adquieren tamaño, color y humedad sin perder ese irresistible sabor a chocolate. La remolacha no solo le imprime un rojo profundo, sino que aporta textura sedosa y un extra nutritivo que las hace ideales para merendar con creatividad.
Estas galletas combinan un corazón suave y húmedo con bordes dorados y levemente crocantes. Son perfectas para sorprender con algo distinto y delicioso, sean con los chicos, en una tarde entre amigos o para un recreo con mates.
Galletitas de remolacha: ingredientes y paso a paso
Ingredientes
-
150 g de remolacha cocida y procesada en puré
-
100 g de manteca a temperatura ambiente
-
120 g de azúcar
-
1 huevo
-
150 g de harina común
-
40 g de cacao amargo en polvo
-
1 cucharadita de polvo de hornear
-
Una pizca de sal
-
80 g de chips de chocolate amargo
-
(Opcional) 30 g de nueces o almendras picadas
Paso a paso
-
Procesá la remolacha cocida hasta lograr un puré completamente homogéneo y sin grumos. Reservá.
-
Batí la manteca con el azúcar hasta que la mezcla esté cremosa.
-
Sumá el huevo y luego el puré de remolacha, integrando bien.
-
Tamizá la harina junto con el cacao, el polvo de hornear y la sal; incorporá estos secos a la mezcla húmeda hasta formar una masa uniforme.
-
Agregá los chips de chocolate y las nueces o almendras si las usás. Mezclá suavemente con una espátula.
-
Formá bolitas con la masa, colocalas sobre una placa con papel manteca y aplastalas ligeramente.
-
Horneá a 180 °C entre 12 y 14 minutos, hasta que los bordes se vean firmes pero el centro permanezca tierno.
-
Dejalas reposar sobre la placa 5 minutos antes de trasladarlas a una rejilla para que se enfríen completamente.