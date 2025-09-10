Galletitas de remolacha y chocolate: una opción saludable para amantes de lo dulce.

Las galletitas son la debilidad de muchos amantes de lo dulce, pero, en la teoría, las recetas clásicas no son compatibles con un "estilo de vida" saludable. Sin embargo, a la hora de un antojo, la remolacha puede ser una gran aliada: en fusión con el chocolate forma la dupla de éxito para unas galletitas ricas y sanas.

Las clásicas cookies tienen una versión renovada y vibrante: las cookies de remolacha y cacao. Gracias al puré de remolacha, estas galletitas adquieren tamaño, color y humedad sin perder ese irresistible sabor a chocolate. La remolacha no solo le imprime un rojo profundo, sino que aporta textura sedosa y un extra nutritivo que las hace ideales para merendar con creatividad.

Estas galletas combinan un corazón suave y húmedo con bordes dorados y levemente crocantes. Son perfectas para sorprender con algo distinto y delicioso, sean con los chicos, en una tarde entre amigos o para un recreo con mates.

Galletitas de remolacha: ingredientes y paso a paso

Ingredientes

150 g de remolacha cocida y procesada en puré

100 g de manteca a temperatura ambiente

120 g de azúcar

1 huevo

150 g de harina común

40 g de cacao amargo en polvo

1 cucharadita de polvo de hornear

Una pizca de sal

80 g de chips de chocolate amargo

(Opcional) 30 g de nueces o almendras picadas

Paso a paso