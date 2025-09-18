Frutillas con yogur y chocolate: la receta viral de Tik Tok

Sumergí las frutillas en yogur y llevalas al freezer para que endurezcan.

Las frutillas bañadas en yogur y chocolate se convirtieron en la sensación gastronómica de TikTok, acumulando millones de vistas y likes. Esta receta combina la frescura de la fruta, la cremosidad del yogur y el crunch del chocolate en un snack helado que es tan fácil de hacer como delicioso.

A continuación te contamos los ingredientes que necesitás para hacer este postre express y el paso a paso detallado.

Ingredientes (para 15 unidades)

15 frutillas grandes firmes (lavadas y bien secas)

1 taza de yogur griego natural o de vainilla

2 cucharadas de miel (opcional, para más dulzor)

150 g de chocolate semiamargo o blanco

1 cucharadita de aceite de coco (opcional, para más brillo)

Toppings: granola, coco rallado, almendras picadas o chips de chocolate

Paso a paso detallado

1. Preparación de las frutillas

Lavá y secá muy bien las frutillas. Es fundamental que no quede humedad para que el yogur se adhiera correctamente. Si querés hacer la versión "paleta", cortálas al medio y insertá palitos de brochette.

2. Baño de yogur

Sumergí cada frutilla en el yogur griego, asegurándote de cubrirla completamente. Para un extra de dulzor, mezclá el yogur con miel antes de sumergir las frutillas.

3. Primer freezer

Colocalas sobre una bandeja con papel manteca y llevá al freezer durante 30-40 minutos. Este tiempo es crucial para que el yogur quede firme y no se mezcle con el chocolate después.

4. Baño de chocolate

Derretí el chocolate con el aceite de coco a baño María o en microondas en intervalos de 30 segundos. Sumergí las frutillas congeladas en el chocolate derretido, cubriéndolas por completo.

5. Toppings finales

Antes de que el chocolate se endurezca, esparcí los toppings que más te gusten. La granola y las almendras picadas agregan textura, mientras que el coco rallado aporta sabor tropical.

Variantes populares

Chocolate blanco con coco rallado para un sabor más dulce

Yogur natural con chips de chocolate amargo para menos azúcar

Toppings salados con maní picado para contraste de sabores

6. Congelado final

Llevá las frutillas al freezer durante 10 minutos más para que el chocolate endurezca completamente. ¡Y listo! Ya tenés tu snack viral preparado.

Tips profesionales

Elección de frutillas : Buscá las que estén rojas y firmes, sin partes blandas

Secado perfecto : Usá papel absorbente para secarlas minuciosamente

Chocolate ideal : El semiamargo contrasta mejor con la dulzura de la fruta

Almacenamiento: Guardalas en un recipiente hermético en el freezer hasta por 2 semanas