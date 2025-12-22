Podés preparar el bizcochuelo sin gluten con una premezcla de confianza y huevos.

Las fiestas son para compartir sin preocupaciones. Esta receta de pionono salado sin TACC (trigo, avena, cebada y centeno) está pensada especialmente para que celíacos y no celíacos disfruten por igual de un clásico argentino en la mesa navideña o de fin de año. Un bizcochuelo esponjoso, relleno de sabores festivos y 100% seguro.

Ingredientes para el bizcochuelo (para 1 rollo)

Para la masa base:

4 huevos grandes (separados claras y yemas)

1 pizca de sal

80 g de premezcla sin TACC (¾ taza aprox.)

1 cucharadita de polvo para hornear (sin TACC)

1 cucharada de queso rallado (para dar sabor)

Para un relleno festivo (elegí o combiná):

Opción navideña: Jamón natural, queso, nueces picadas y una capa fina de crema de espinacas.

Opción Año Nuevo: Salmón ahumado (o atún), palta pisada, y un toque de eneldo fresco.

Opción clásica segura: Jamón cocido, queso muzzarella, tomates secos hidratados y rúcula.

Paso a paso

1. Hacer el bizcochuelo (la base de todo)

Precalentá el horno a 200°C. Forrá una placa rectangular (30x40 cm) con papel manteca. Batí las claras con la sal a punto nieve bien firme. En otro bol, batí las yemas hasta que estén cremosas y luego incorporalas con cuidado a las claras. Tamizá la premezcla sin TACC y el polvo para hornear sobre la mezcla de huevos. Agregá el queso rallado. Integrá todo con movimientos envolventes y suaves. Volcá la masa en la placa, alisá bien y horneá por 8-10 minutos hasta que esté dorado. Tené mucho cuidado con pasarte de tiempo.

2. El truco para enrollar perfecto

Al sacarlo del horno, cubrilo inmediatamente con un repasador ligeramente húmedo. Dejalo 5 minutos. Dalo vuelta sobre un repasador seco, retirá el papel manteca con cuidado y ya estará listo para rellenar.

3. Armar con estilo festivo

Si usás una crema base (como de espinacas o palta), untala primero. Distribuí tu relleno elegido de manera uniforme, dejando un borde libre. Enrollá con ayuda del repasador, presionando con firmeza para que quede compacto. Envolvelo en film y refrigerá por lo menos 2 horas (ideal para la noche de la fiesta). Así se asienta y corta limpio.

Consejos para triunfar en las fiestas con el pionono sin TACC