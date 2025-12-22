Las fiestas son para compartir sin preocupaciones. Esta receta de pionono salado sin TACC (trigo, avena, cebada y centeno) está pensada especialmente para que celíacos y no celíacos disfruten por igual de un clásico argentino en la mesa navideña o de fin de año. Un bizcochuelo esponjoso, relleno de sabores festivos y 100% seguro.
Ingredientes para el bizcochuelo (para 1 rollo)
Para la masa base:
-
4 huevos grandes (separados claras y yemas)
-
1 pizca de sal
-
80 g de premezcla sin TACC (¾ taza aprox.)
-
1 cucharadita de polvo para hornear (sin TACC)
-
1 cucharada de queso rallado (para dar sabor)
Para un relleno festivo (elegí o combiná):
-
Opción navideña: Jamón natural, queso, nueces picadas y una capa fina de crema de espinacas.
-
Opción Año Nuevo: Salmón ahumado (o atún), palta pisada, y un toque de eneldo fresco.
-
Opción clásica segura: Jamón cocido, queso muzzarella, tomates secos hidratados y rúcula.
Paso a paso
1. Hacer el bizcochuelo (la base de todo)
-
Precalentá el horno a 200°C. Forrá una placa rectangular (30x40 cm) con papel manteca.
-
Batí las claras con la sal a punto nieve bien firme.
-
En otro bol, batí las yemas hasta que estén cremosas y luego incorporalas con cuidado a las claras.
-
Tamizá la premezcla sin TACC y el polvo para hornear sobre la mezcla de huevos. Agregá el queso rallado. Integrá todo con movimientos envolventes y suaves.
-
Volcá la masa en la placa, alisá bien y horneá por 8-10 minutos hasta que esté dorado. Tené mucho cuidado con pasarte de tiempo.
2. El truco para enrollar perfecto
-
Al sacarlo del horno, cubrilo inmediatamente con un repasador ligeramente húmedo. Dejalo 5 minutos.
-
Dalo vuelta sobre un repasador seco, retirá el papel manteca con cuidado y ya estará listo para rellenar.
3. Armar con estilo festivo
-
Si usás una crema base (como de espinacas o palta), untala primero.
-
Distribuí tu relleno elegido de manera uniforme, dejando un borde libre.
-
Enrollá con ayuda del repasador, presionando con firmeza para que quede compacto.
-
Envolvelo en film y refrigerá por lo menos 2 horas (ideal para la noche de la fiesta). Así se asienta y corta limpio.
MÁS INFO
Consejos para triunfar en las fiestas con el pionono sin TACC
-
Premezcla confiable: Usá una que contenga goma xantana. Es clave para que el bizcochuelo sea flexible y no se rompa.
-
Decoración festiva: Antes de servir, decorá con perejil o eneldo fresco, pimentón dulce, o toques de queso crema.
-
Verificación extrema: Revisá todos los ingredientes del relleno (jamón, salmón ahumado, aderezos). Deben tener el logo "Sin TACC" por seguridad.
-
Cortar y servir: Usá un cuchillo afilado y mojado para cortar rodajas perfectas. Presentalo en una fuente con frutos rojos o hojas verdes.