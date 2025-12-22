EN VIVO
Cómo hacer un pionono sin gluten para Navidad y Año Nuevo fácil

Prepará un pionono salado sin TACC para compartir en Navidad y Año Nuevo. Es fácil, seguro y todos lo van a disfrutar en la mesa festiva.

22 de diciembre, 2025 | 18.20

Las fiestas son para compartir sin preocupaciones. Esta receta de pionono salado sin TACC (trigo, avena, cebada y centeno) está pensada especialmente para que celíacos y no celíacos disfruten por igual de un clásico argentino en la mesa navideña o de fin de año. Un bizcochuelo esponjoso, relleno de sabores festivos y 100% seguro.

Ingredientes para el bizcochuelo (para 1 rollo)

Para la masa base:

  • 4 huevos grandes (separados claras y yemas)

  • 1 pizca de sal

  • 80 g de premezcla sin TACC (¾ taza aprox.)

  • 1 cucharadita de polvo para hornear (sin TACC)

  • 1 cucharada de queso rallado (para dar sabor)

Para un relleno festivo (elegí o combiná):

  • Opción navideña: Jamón natural, queso, nueces picadas y una capa fina de crema de espinacas.

  • Opción Año Nuevo: Salmón ahumado (o atún), palta pisada, y un toque de eneldo fresco.

  • Opción clásica segura: Jamón cocido, queso muzzarella, tomates secos hidratados y rúcula.

Paso a paso

1. Hacer el bizcochuelo (la base de todo)

  1. Precalentá el horno a 200°C. Forrá una placa rectangular (30x40 cm) con papel manteca.

  2. Batí las claras con la sal a punto nieve bien firme.

  3. En otro bol, batí las yemas hasta que estén cremosas y luego incorporalas con cuidado a las claras.

  4. Tamizá la premezcla sin TACC y el polvo para hornear sobre la mezcla de huevos. Agregá el queso rallado. Integrá todo con movimientos envolventes y suaves.

  5. Volcá la masa en la placa, alisá bien y horneá por 8-10 minutos hasta que esté dorado. Tené mucho cuidado con pasarte de tiempo.

2. El truco para enrollar perfecto

  1. Al sacarlo del horno, cubrilo inmediatamente con un repasador ligeramente húmedo. Dejalo 5 minutos.

  2. Dalo vuelta sobre un repasador seco, retirá el papel manteca con cuidado y ya estará listo para rellenar.

3. Armar con estilo festivo

  1. Si usás una crema base (como de espinacas o palta), untala primero.

  2. Distribuí tu relleno elegido de manera uniforme, dejando un borde libre.

  3. Enrollá con ayuda del repasador, presionando con firmeza para que quede compacto.

  4. Envolvelo en film y refrigerá por lo menos 2 horas (ideal para la noche de la fiesta). Así se asienta y corta limpio.

Consejos para triunfar en las fiestas con el pionono sin TACC

  • Premezcla confiable: Usá una que contenga goma xantana. Es clave para que el bizcochuelo sea flexible y no se rompa.

  • Decoración festiva: Antes de servir, decorá con perejil o eneldo fresco, pimentón dulce, o toques de queso crema. 

  • Verificación extrema: Revisá todos los ingredientes del relleno (jamón, salmón ahumado, aderezos). Deben tener el logo "Sin TACC" por seguridad.

  • Cortar y servir: Usá un cuchillo afilado y mojado para cortar rodajas perfectas. Presentalo en una fuente con frutos rojos o hojas verdes.

