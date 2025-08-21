Cómo hacer torta de zanahoria sin harina: la receta fácil y rápida

La torta de zanahoria es un clásico que se ha reinventado en diversas versiones dentro de las recetas de cocina saludables. Esta variante, elaborada con harinas alternativas y endulzada de forma natural, es ideal para quienes buscan opciones más livianas y nutritivas. La preparación destaca dentro de las recetas sin harina tradicionales y resulta perfecta para un postre casero fácil de hacer.
Una receta saludable y práctica
Gracias a la dulzura natural de la zanahoria, esta versión de torta de zanahoria sin harina no requiere azúcar refinada. Además, prescinde de lácteos y harinas tradicionales, lo que la convierte en una alternativa apta para quienes buscan cuidar la alimentación sin renunciar al sabor.
El aceite de coco y la harina de almendras aportan textura y humedad, mientras que la harina de arroz da consistencia ligera a la preparación. Por otro lado, las especias como la canela y el jengibre realzan el sabor, transformando esta receta en un postre aromático y lleno de personalidad.
Ingredientes para hacer torta de zanahoria sin harina
-
2 huevos
-
200 g de zanahoria rallada o triturada
-
60 g de aceite de coco derretido (puede reemplazarse por mantequilla clarificada)
-
½ cucharada de canela en polvo
-
½ cucharada de jengibre en polvo
-
16 g de polvo de hornear
-
26 g de harina de almendras (se obtiene triturando almendras en licuadora)
-
100 g de harina de arroz
-
2 cucharadas de Stevia líquida (solo agua y Stevia en la etiqueta)
-
½ taza de frutos secos triturados (opcional para dar crocancia)
Paso a paso para preparar la torta de zanahoria sin harina
-
Precalentar el horno a 200 °C (392 °F) y alistar los ingredientes junto con los utensilios necesarios.
-
Batir los huevos con Stevia en un recipiente hondo entre 5 y 10 minutos, hasta obtener una mezcla aireada.
-
Incorporar el aceite de coco poco a poco, integrando bien en la preparación.
-
Agregar la harina de arroz, la harina de almendras, el polvo de hornear, la canela y el jengibre. Mezclar con espátula hasta que quede uniforme.
-
Incorporar la zanahoria rallada de manera gradual, mezclando de forma envolvente. Añadir ½ taza de agua o la cantidad necesaria para lograr una textura cremosa.
-
Si se desea un toque crocante, sumar los frutos secos triturados a la mezcla.
-
Verter la preparación en un molde engrasado, distribuir bien y golpear suavemente para eliminar burbujas de aire.
-
Hornear entre 20 y 30 minutos, hasta que al introducir un palillo este salga limpio.
Una opción ideal entre las recetas sin harina
La torta de zanahoria sin harina combina practicidad, sabor y un perfil más saludable que las versiones tradicionales. Su elaboración sencilla la convierte en una alternativa perfecta para quienes disfrutan de la repostería casera sin recurrir a ingredientes refinados.
Dentro del mundo de las recetas de cocina, esta propuesta ocupa un lugar especial, ya que aprovecha al máximo la zanahoria como endulzante natural y muestra cómo es posible lograr postres equilibrados sin perder el toque casero.