EN VIVO
Recetas de cocina

Cómo hacer torta de zanahoria sin harina: la receta fácil y rápida

La torta de zanahoria sin harina se ha convertido en una de las recetas más buscadas dentro de la repostería saludable.

21 de agosto, 2025 | 10.42

La torta de zanahoria es un clásico que se ha reinventado en diversas versiones dentro de las recetas de cocina saludables. Esta variante, elaborada con harinas alternativas y endulzada de forma natural, es ideal para quienes buscan opciones más livianas y nutritivas. La preparación destaca dentro de las recetas sin harina tradicionales y resulta perfecta para un postre casero fácil de hacer.

Una receta saludable y práctica

Gracias a la dulzura natural de la zanahoria, esta versión de torta de zanahoria sin harina no requiere azúcar refinada. Además, prescinde de lácteos y harinas tradicionales, lo que la convierte en una alternativa apta para quienes buscan cuidar la alimentación sin renunciar al sabor.

El aceite de coco y la harina de almendras aportan textura y humedad, mientras que la harina de arroz da consistencia ligera a la preparación. Por otro lado, las especias como la canela y el jengibre realzan el sabor, transformando esta receta en un postre aromático y lleno de personalidad.

MÁS INFO

Ingredientes para hacer torta de zanahoria sin harina

  • 2 huevos

  • 200 g de zanahoria rallada o triturada

  • 60 g de aceite de coco derretido (puede reemplazarse por mantequilla clarificada)

  • ½ cucharada de canela en polvo

  • ½ cucharada de jengibre en polvo

  • 16 g de polvo de hornear

  • 26 g de harina de almendras (se obtiene triturando almendras en licuadora)

  • 100 g de harina de arroz

  • 2 cucharadas de Stevia líquida (solo agua y Stevia en la etiqueta)

  • ½ taza de frutos secos triturados (opcional para dar crocancia)

Paso a paso para preparar la torta de zanahoria sin harina

La receta utiliza harina de arroz, harina de almendras y aceite de coco para lograr una textura esponjosa

  1. Precalentar el horno a 200 °C (392 °F) y alistar los ingredientes junto con los utensilios necesarios.

  2. Batir los huevos con Stevia en un recipiente hondo entre 5 y 10 minutos, hasta obtener una mezcla aireada.

  3. Incorporar el aceite de coco poco a poco, integrando bien en la preparación.

  4. Agregar la harina de arroz, la harina de almendras, el polvo de hornear, la canela y el jengibre. Mezclar con espátula hasta que quede uniforme.

  5. Incorporar la zanahoria rallada de manera gradual, mezclando de forma envolvente. Añadir ½ taza de agua o la cantidad necesaria para lograr una textura cremosa.

  6. Si se desea un toque crocante, sumar los frutos secos triturados a la mezcla.

  7. Verter la preparación en un molde engrasado, distribuir bien y golpear suavemente para eliminar burbujas de aire.

  8. Hornear entre 20 y 30 minutos, hasta que al introducir un palillo este salga limpio.

Una opción ideal entre las recetas sin harina

La torta de zanahoria sin harina combina practicidad, sabor y un perfil más saludable que las versiones tradicionales. Su elaboración sencilla la convierte en una alternativa perfecta para quienes disfrutan de la repostería casera sin recurrir a ingredientes refinados.

Dentro del mundo de las recetas de cocina, esta propuesta ocupa un lugar especial, ya que aprovecha al máximo la zanahoria como endulzante natural y muestra cómo es posible lograr postres equilibrados sin perder el toque casero.

Trending
Independiente
Fotos y videos de la barbarie que no se vieron en TV en Independiente vs. U. de Chile
Las más vistas