Máxima Zorreguieta ya tiene sucesora: el evento clave de la realeza

Máxima Zorreguieta ya tiene una sucesora.

Cuando la princesa Ariane tenía apenas cinco años, su madre, la entonces princesa Máxima, protagonizó un evento benéfico que quedó grabado en la memoria de los Países Bajos. En septiembre de 2012, la reina nacida en Argentina cruzó a nado uno de los canales de Ámsterdam para recaudar fondos contra la esclerosis múltiple, un desafío que se realizó bajo bajas temperaturas y que contó con la presencia de su esposo, el príncipe heredero Guillermo Alejandro, esperando junto a sus tres hijas en la meta.

Ahora, al inicio de su año sabático, la hija menor de los reyes sorprendió a todos al animarse a repetir ese reto deportivo. Ariane decidió sumarse a la causa benéfica en apoyo a la Fundación ELA de los Países Bajos, nadando también un tramo de dos kilómetros en uno de los canales de Ámsterdam. La familia real no participaba en este evento desde aquella edición de 2012, lo que generó una gran expectativa en torno a su presencia.

Vestida con un neopreno y un gorro de natación naranja, color emblemático de la realeza holandesa, Ariane completó el recorrido con éxito. A su llegada, fue recibida por la reina Máxima, acompañada del perrito de la familia, y el rey Guillermo, quien se mantuvo algo discreto con gorra y gafas. Además de la medalla que entregaron a todos los participantes, la princesa recibió abrazos, besos y numerosas felicitaciones de sus padres y allegados mientras recuperaba el aliento.

Esta aparición pública marca un hito para Ariane desde que se confirmó que decidió tomarse un año sabático, siguiendo la senda de sus hermanas mayores. Durante este tiempo, la princesa planea viajar, adquirir nuevas experiencias y definir sus proyectos personales antes de continuar con su formación académica. En mayo pasado finalizó su etapa en el Bachillerato Internacional del United World College Adriatic, en Duino, Italia, graduándose el mismo día que la infanta Sofía, quien concluyó sus estudios en Gales, Reino Unido.

El día que Máxima Zorreguieta cruzó a nado uno de los canales de Ámsterdam para recaudar fondos contra la esclerosis múltiple.

La inesperada aparición pública de la reina Máxima

La reina Máxima de Países Bajos sorprendió a todos al retomar su agenda oficial con una visita poco habitual para ella: supervisó la ampliación de la autopista A9, situada en el área metropolitana de Ámsterdam. Esta obra se desarrolla en localidades como Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel e Hilversum, y busca transformar el sector vial hacia un modelo sostenible y circular para el año 2030.

Para esta ocasión, Máxima dejó de lado sus atuendos tradicionales y apareció con la ropa típica de los trabajadores de la construcción vial: camisa fluorescente, casco protector y botas reforzadas. La visita estuvo vinculada a un proyecto que lleva adelante FCC, uno de los grupos empresariales más importantes de España, que trabaja en conjunto con el Ministerio de Infraestructura holandés para impulsar las ambiciones circulares del sector.

Este recorrido representó una de las primeras actividades oficiales de la reina después de ocho semanas de vacaciones familiares en Grecia. La familia real holandesa posee una villa en Kranidi, cerca de Spetses, un destino muy apreciado por la realeza europea, donde estuvieron descansando y disfrutando del mar Egeo. Durante su estadía, fueron vistos navegando en yate y realizaron una emotiva visita a la iglesia de Agios Nikolaos en Spetses.