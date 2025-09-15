El respaldo a la institución que encabeza el rey Carlos III se encuentra en su punto más bajo desde que se comenzó a medir hace cuatro décadas.

Justo antes de la esperada visita de Estado de Donald Trump al Reino Unido, el National Centre for Social Research (NatCen) reveló los resultados de su última encuesta sobre las actitudes sociales de los británicos hacia la monarquía. Los datos muestran que el respaldo a la institución que encabeza el rey Carlos III se encuentra en su punto más bajo desde que se comenzó a medir hace cuatro décadas.

Según la encuesta, solo el 51% de los británicos considera que es "muy importante" o "bastante importante" que el Reino Unido mantenga la monarquía. Esta cifra contrasta fuertemente con el 86% de apoyo registrado en 1983, cuando la reina Isabel II llevaba 31 años en el trono y la familia real gozaba de una etapa estable, a pesar de las tensiones políticas y sociales del país bajo Margaret Thatcher.

El recorrido del apoyo a la monarquía no fue lineal. Hubo altibajos a lo largo de los años. Por ejemplo, en 2008 el respaldo era del 62% y llegó a un pico del 75% en 2012. Este aumento coincidió con grandes eventos reales como la boda del príncipe William y Kate Middleton, el Jubileo de Diamante de Isabel II y la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres, momentos que generaron un renovado entusiasmo popular.

Tras 2012, el apoyo comenzó a caer nuevamente, con un descenso especialmente marcado entre 2018 y 2021, pasando del 68% al 55%. En 2022, luego del fallecimiento de Isabel II, hubo un repunte hasta el 63%, pero en 2023 y 2024 la tendencia volvió a caer, ubicándose en un 54% y 51% respectivamente.

Una novedad de esta última encuesta fue la introducción de una pregunta sobre la preferencia por tener un jefe de Estado electo en lugar de una monarquía. Aunque las opiniones varían según la edad, la afiliación política y la identidad nacional —con mayor apoyo a la monarquía entre ingleses y británicos, y menos entre escoceses y galeses—, más de la mitad de los encuestados (58%) prefieren mantener el sistema monárquico. Este dato podría estar influido por la inestabilidad política reciente, marcada por cinco primeros ministros en menos de una década tras el Brexit.

Para conocer la popularidad individual de los miembros de la casa real, hay que remitirse a la empresa YouGov, que en agosto publicó datos sobre la opinión pública. Según estos números, el rey Carlos III tiene una opinión favorable del 63% de los británicos, aunque no es el más querido de la familia.

Los integrantes de la realeza con mayor respaldo

Los príncipes de Gales, William y Kate, lideran la preferencia con un respaldo del 74-75%. La princesa Ana también goza de un alto nivel de popularidad, similar al de los príncipes de Gales, con un 71%. Más abajo en la lista está el príncipe Edward con un 53%, mientras que la reina consorte Camila genera opiniones divididas: el 49% la ve positivamente, pero un 38% no le brinda su apoyo.