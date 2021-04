Rating: el peor momento de Juanita Viale que preocupa a El Trece

El rating de Juana Viale no es el esperado. Ahora también pierde los domingos.

Juana Viale no atraviesa un buen momento en El Trece. La nieta de Mirtha Legrand volvió a hacerse cargo de las mesas de su abuela, pero el público no le responde como esperaba. El rating no es que esperaban para La Noche de Mirtha ni para Almorzando con Mirtha Legrand, que otra vez perdió con La Peña de Morfi.

La vuelta a la tele de Juanita en el 2021 no viene fácil y así lo demuestran los números. Las críticas que recibió tras el primer programa por "limpiar" a Mirtha también se reflejaron en los niveles de audiencia. A la complicada pelea de los sábados contra Andy Kusnetzoff y PH, Podemos Hablar, también se suman las derrotas de los domingos contra el ciclo que Gerardo Rozín y Jesica Cirio hacen en Telefe.

La nieta de Legrand acumuló una nueva y dura derrota. Según los números de Kantar Ibope Media, Almorzando con Mirtha Legrand consiguió un promedio de 4.4 puntos de rating. Por su parte, La Peña de Morfi, que estuvo conducido por Iván de Pineda debido a una excepción por problemas de salud, consiguió superar esa marca por un punto (5.4)

La furia de Juana Viale

Explicando por qué suplanta a su abuela, y dejando en claro que Mirtha Legrand está constantemente al tanto de las bambalinas de ambos ciclos (Almorzando y La Noche de Mirtha), Juana Viale comenzó de este modo el programa del sábado 3 de abril: "Buenas noches. Gracias por acompañarnos el fin de semana pasado, que arrancamos este ciclo tan maravilloso de la señora Mirtha Legrand, que no la dejamos abandonada, chicos, por favor. ¡No sean ridículos!".

"Ella sabía todo lo que hacíamos, paso a paso, sombra a sombra. Nos mandábamos mensajes, había idas y vueltas constantemente. Las ridiculeces, a otro lado... Estamos muy contentos por todo el acompañamiento que tuvimos", agregó Juana Viale, quien contó en su mesa de sábado con Eduardo Feinmann, Luis Brandoni, Fernán Quirós y Amalia Granata.

Rating del domingo 4 de abril de 2021

Como cada domingo, una vez más fue MasterChef Celebrity 2 lo más visto del día, con 18.9 puntos de promedio. Mientras que por detrás del tanque de Telefe se ubicó ViajeChef, el mini ciclo asociado al certamen de cocina donde Roberto Funes Ugarte entrevista al famoso eliminado del concurso. El podio lo completó Minuto para Ganar, con Marley, que logró 10.4.

En tanto que el top 5 del rating fue pura y exclusivamente de Telefe, ya que Cine del domingo y La Peña de Morfi completaron el cuadro con 6.5 y 5.4 puntos, respectivamente.