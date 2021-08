Arde El Trece: alarma por el pésimo rating del programa de Mirtha Legrand

Almorzando con Mirtha Legrand registro uno de sus peores números históricos en rating. Crisis total en El Trece.

El pésimo rating de Almorzando con Mirtha Legrand mantiene en alerta máxima a El Trece y todos sus directivos. Las mediciones del pasado domingo llevaron la crisis a un nuevo límite, con números tan bajos que hacen historia.

La crisis de rating de Mirtha Legrand lleva ya algunos años con altibajos, pero el pasado fin de semana todas las alarmas sonaron en El Trece. Mientras la "Diva de los almuerzos" asegura que volverá en pocas semanas a las mesas que abandonó al comienzo de la pandemia de coronavirus, su nieta Juana Viale viajó a Francia para estar con su hija Ámbar de Benedictis y dejó programas grabados, que comenzaron de la peor manera.

Al igual que las constantes derrotas que sufre los sábados a la noche frente a Andy Kusnetzoff y PH, Podemos Hablar (Telefe), una situación similar vive "Juanita" casi todos los domingos contra La Peña de Morfi. Pero esta vez, los números fueron peores que los calculados.

Según los datos oficiales de la medidora IBOPE, Almorzando con Mirtha Legrand promedió apenas 3.9 puntos de rating en El Trece. Por su parte, el ciclo que conducen Gerardo Rozín y Jesica Cirio (con la reciente incorporación de Soledad Pastorutti) alcanzó un buen promedio de 4.7 en la pantalla de Telefe. Así, el histórico ciclo de los almuerzos marcó una de sus peores maracas históricas, que preocupan mucho al canal.

Nicole Neumann le contó a Juana Viale que persiguió un ovni

Nicole Neumann aseguró que tuvo un encuentro cercano con un ovni en una chacra que posee. En su visita a Almorzando con Mirtha Legrand, la modelo le contó a Juana Viale los detalles de ese extraño momento que atravesó. La panelista fue invitada al programa que conduce interinamente Juana Viale, quien le consultó sobre el día que siguió a un objeto volador no identificado. “Y saltando de un tema al otro, ¿seguiste un OVNI dos cuadras?”, preguntó la nieta de Mirtha Legrand. “¡¡¡Ay, sí!!!”,aseguró Nicole.

“No saben lo que esperé que me pasara una cosa así”, agregó la modelo, al tiempo que reveló que el supuesto cruce se dio "a Fin del año pasado". "Un día estábamos así cocinando medio de noche y entró el casero muy tranquilo y me dice ¿alguna vez vieron un OVNI? ¿Lo quieren ver? Sí, obvio. Bueno, salgan. Estaba con una amiga, un amigo, la hija de mi amiga, mis hijas, éramos un montón”, agregó.

Según la descripción de la panelista "era como una cosa así y como luces así y se quedaba como estática arriba de la casa. No era muy alto, era una altura que veías que no era un dron, ponele, ni era una cosa altísima que se podía confundir con otra cosa".

Entonces, decidió seguirlo junto a sus invitados. "Cuando empezamos a caminar como para la tranquera como para verlo de más cerca empieza a irse como para atrás de la casa, hasta que en un momento digo vamos a buscar el auto y lo seguimos”, recordó. Y aseguró: “Le sacamos una foto pero no se ve bien, se ve como la luna, que está enorme y la ves como un puntito blanco, lo mismo me pasa con la filmación del OVNI”.

“Y fuimos a buscar el auto y lo seguimos hasta que termina el borde del campo, lejísimo. Y ahí como que se fue atrás de los árboles, hay un alambrado, no pudimos atravesar más con el auto y lo tuve que dejar ir. No saben la emoción, tres días que no podía dormir de la emoción”, detalló.