Radio Metro levanta para siempre su programación: "Termina la radio que conocemos todos".

Radio Metro confirmó que a partir del 1° de septiembre de 2025 levantará toda su programación y la radio cambiará para siempre. La noticia fue anunciada al aire por Nicolás "Cayetano" Cajg, histórico movilero y conductor de la FM 95.1.

Cayetano adelantó que la radio se transformará en una emisora exclusivamente musical. “Salgo a confirmar el rumor. Termina la radio que conocimos todos”, anunció. En su mensaje, el conductor explicó: “Cuando hay un rumor uno puede desmentirlo o confirmarlo, en este caso el rumor es que termina el programa, terminan los programas y termina la radio, y salgo a confirmarlo”.

Su confirmación llegó en medio de versiones sobre un posible relanzamiento de la emisora bajo una nueva gestión. En sus redes sociales, publicó el video del anuncio junto a una foto del cubilete de Metro 95.1 y escribió una sola palabra: “Fin.”

Cuál será el futuro de Radio Metro

El futuro de Radio Metro todavía no está claro. Habrá un nuevo gerente, pero aún no se sabe quién. “Tengo la obligación para con los oyentes y compañeros de este programa y de estos programas de decir la verdad sobre la situación que estamos transitando. Termina toda la programación, desde el 1 de septiembre asume un nuevo gerente", sumó Cayetano.

"Creo que se hará radio musical. No sé qué música podrán, ya no me importa”, agregó. Y concluyó con una frase que marca el cierre de una etapa: “Termina todo esto que conocimos todos”. Por último, admitió que el proceso le genera sensaciones encontradas: “Estaremos una semana más. Obviamente no es el mejor momento del año ni las mejores formas, pero pasa. No venía a sorprenderme ni indignarme, sucede en los medios y en otros trabajos también. Para algunas de las personas que aún estamos acá, es un alivio; en otros casos es una tristeza”.